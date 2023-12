Ganz viel Liebe: Neue Romane für Jugendliche ab 14 Jahren Stand: 09.12.2023 06:00 Uhr Wir stellen drei empfehlenswerte Jugendbücher vor - sogar mit Weihnachtsbezug: "So, this is Christmas", "Vom Mond aus betrachtet, spielt das alles keine Rolle" und "Royal Blood. A Scandal To Die For".

von Katja Eßbach

Überraschend tiefgründig: "So, this is Christmas"

Der Plot könnte aus einem Weihnachtsfilm stammen: Finley reist zum Fest nach Hause in Oklahoma und muss feststellen, dass dort nichts mehr so ist wie zuvor. Ihre Eltern haben sich getrennt, ihr Ex-Freund ist mit ihrer besten Freundin zusammen und ihre größte Feindin arbeitet in der Frühstückspension ihrer Großmutter. Und dann taucht auch noch Arthur auf, ein Mitschüler aus dem Internat, den sie - natürlich - nicht leiden kann. Arthur will in Finleys Heimatstadt typische amerikanische Weihnachten mit seiner britischen Tante verbringen. Finley hatte den Ort an ihrem Internat als Weihnachtsparadies gepriesen. Nur leider entspricht das absolut nicht der Realität. Die Stadt trägt zwar den perfekten Namen Christmas - das ist aber auch schon das Einzige, was hier perfekt ist. Es gibt weder Schnee noch sonst irgendwelche erwähnenswerten Sehenswürdigkeiten. Arthur ist sauer und fordert von Finley Wiedergutmachung...

Ja, das klingt kitschig, und ja, es wird ein Happy End geben. Aber den Weg dahin beschreibt Tracy Andreen sehr lustig, ganz unkitschig und überraschend tiefgründig.

Toller All-Age-Roman: "Vom Mond aus betrachtet, spielt das alles keine Rolle"

Was für ein schönes und herzergreifendes Buch. Anne Freytag ist eine ganz besondere deutsche Jugendbuchautorin. Sie schreibt unverstellt, empathisch und auf den Punkt. Kein Heranwanzen an die Zielgruppe, keine übertriebenen Gefühle. "Vom Mond aus betrachtet, spielt das alles keine Rolle" ist ein toller All-Age-Roman und eine große Lese-Empfehlung.

Freytag erzählt die Geschichte von Sally, die mit drei Geschwistern und einer freiwillig alleinerziehenden Mutter aufwächst. Die Mutter schwierig zu nennen, wäre untertrieben; immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen in der Familie. Sally fühlt sich ungewollt und hadert mit ihrer Beziehung zu Felix, der erst Schluss macht und dann doch wieder mit ihr zusammen sein will. Außerdem zieht Sallys Bruder Charlie unvermittelt aus, der immer ihr engster Vertrauter war. Und dann ist da auch noch Leni, eine junge Kollegin ihrer Mutter, die kurzfristig ein Zimmer braucht. Sally kann sie eigentlich nicht ausstehen. Eigentlich...

Glamouröse Geschichte mit sarkastischem Ton: "Royal Blood. A Scandal To Die For"

Das Setting klingt nach Märchen: Die Amerikanerin Evan ist die uneheliche Tochter des britischen Königs. Dieser bezahlt ihr zwar seit Jahren teure Schulen, aber die Öffentlichkeit und auch seine eigene Familie wissen nichts von ihr. Doch dann fliegt Evan kurz vor dem Schulabschluss von ihrem Nobelinternat und ein Angestellter ihres Vaters bringt sie ins Schloss Windsor, damit sie dort die wenigen Wochen bis zum 18. Geburtstag skandalfrei über die Bühne bringen kann. Natürlich bekommt die Königsfamilie Wind von ihr und vor allem ihre gleichaltrige Halbschwester, die Prinzessin, ist "not amused" und intrigiert gegen sie, wo es nur geht. Als auf einer Party dann noch ein junger Mann ums Leben kommt, ist Evan erneut in großen Schwierigkeiten...

"Royal Blood" ist eine unterhaltsame, ziemlich glamouröse Geschichte, erzählt in einem schön sarkastischen Ton. Und ein junger hübscher Adliger spielt auch eine Rolle.

