Neue Jugendromane: Düstere Fantasy, Thriller und modernes Märchen Stand: 30.09.2023 06:00 Uhr Ein modernes Märchen mit Elementen der koreanischen Mystik, ein Roman über eine gefährliche neue App und eine beklemmende Fantasygeschichte: Das sind unsere Tipps für Jugendbücher, geeignet für Leserinnen und Leser ab 14 Jahren.

von Katja Eßbach

"Nex - Die letzte Nacht" von Emma Berquist: Düstere Fantasy

Lexi hat eine ganz besondere Gabe: Sie muss einen Menschen nur kurz berühren und weiß dann, wie und wann derjenige sterben wird. Sie leidet unter ihrer Gabe und zieht sich immer mehr zurück. Eines Abends stößt sie aus Versehen mit Jane zusammen und sieht, dass die noch in derselben Nacht ermordet werden wird. Tatsächlich kommt es genauso und wenig später taucht Janes wütender Geist bei Lexi auf. Janes Geist kann sich nicht an die Nacht der Tat und den Mörder erinnern und hofft bei Lexi auf Hilfe. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach dem Täter und kommen einander dabei näher. Und bei Janes Geist macht Lexi Nähe gar nichts aus.

Emma Berquist schafft eine unheimliche, düstere Atmosphäre. Die handelnden Personen sind Menschen, die ihr Leben im Abseits fristen und voller Wehmut und Melancholie aufs Leben blicken. Eine sehr besondere Lektüre.

"Guilty - Du wirst nicht entkommen" von Jean-Christophe Tixier: Hass im Internet

Eine perfide neue App ist auf dem Markt. Sie heißt "Guilty" und auf ihr kann jeder darüber abstimmen, welcher verurteilte Straftäter vorzeitig entlassen wird. Per GPS werden die Nutzer dann ständig über den Aufenthaltsort des Straftäters informiert. Der ist quasi vogelfrei und jeder darf ihn töten. Diesmal trifft es Diego. Er saß zwei Jahre im Gefängnis wegen fahrlässiger Tötung und wird jetzt entlassen. Sofort ist ihm ein hasserfüllter Mob auf den Fersen, der keine Gnade kennt. Wie soll Diego unter diesen Umständen überleben?

Jean-Christophe Tixier schildert in seinem Thriller den mittlerweile allgegenwärtigen Hass im Internet. Er zeigt, wie leicht sich Menschen manipulieren und aufhetzen lassen und glauben, das Recht in die eigenen Hände nehmen zu dürfen. Tixier schreibt süffig und so rasant, dass man beim Lesen immer wieder eine Pause braucht.

"Das Mädchen, das in den Wellen verschwand" von Axie Oh: Magie und Romantik

Wunderschönes Cover und eine Geschichte, die verzaubert: Axie Oh hat bei ihrem Debüt alles richtig gemacht. Der Fantasy-Roman der Amerikanerin mit koreanischen Wurzeln erzählt die Geschichte von Mina, deren Heimat von schweren Stürmen geplagt wird. Um den Meeresgott, der an den Unwettern Schuld hat, milde zu stimmen, wird jedes Jahr das schönste Mädchen den Fluten geopfert. Das Mädchen soll dann die Braut des Gottes werden. Aber in diesem Jahr ist alles anders: Mina opfert sich selbst, weil sie die Freundin ihres Bruders schützen will, die als Braut auserkoren wurde. Im Reich der Geister stellt Mina dann fest, dass auf dem Meeresgott ein Fluch lastet. Kann Mina ihn brechen und damit ihre Heimat retten?

Axie Oh erzählt ein Märchen, fesselnd, voller Poesie und wahnsinnig fantasievoll. Es gibt immer wieder komplett überraschende Plottwists, die die Spannung am Köcheln halten.

