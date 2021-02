(24): Pangalaktischer Donnergurgler mit Markus Heitz Stand: 26.02.2021 06:00 Uhr eat.READ.sleep hat diesmal einen Science-Fiction-Schwerpunkt - mit Markus Heitz zu Gast. Aber wir beamen euch immer wieder zurück in die Gegenwart(sliteratur)! Beitrag anhören 55 Min

Jan versucht diesmal, Katharina für Science Fiction zu begeistern. Dafür reisen beide mit Bestsellerautor Markus Heitz ins Jahr 3042. Die Bestsellerchallenge hat Katharina um die Nacht gebracht. Jan erzählt vom Internet des Jahres 1909. Und wie schmeckt eigentlich fallianisches Sumpfgras?

AUDIO: (24) Pangalaktischer Donnergurgler mit Markus Heitz (55 Min)

Die Bücher dieser Folge

Douglas Adams : "Per Anhalter durch die Galaxis", aus dem Englischen von Benjamin Schwarz (Kein & Aber)

: "Per Anhalter durch die Galaxis", aus dem Englischen von Benjamin Schwarz (Kein & Aber) Robert Seethaler : "Der Trafikant" (Kein & Aber)

: "Der Trafikant" (Kein & Aber) Dolly Alderton : "Gespenster", aus dem Englischen von Eva Bonné (Hoffmann und Campe)

: "Gespenster", aus dem Englischen von Eva Bonné (Hoffmann und Campe) Raphaela Edelbauer : "Dave" (Klett Cotta)

: "Dave" (Klett Cotta) Markus Heitz : "Collector" (Heyne)

: "Collector" (Heyne) E. M. Forster : "Die Maschine steht still", aus dem Englischen von Gregor Runge (Hoffmann und Campe)

: "Die Maschine steht still", aus dem Englischen von Gregor Runge (Hoffmann und Campe) Simone de Beauvoir: " Alle Menschen sind sterblich", aus dem Französischen von Eva Rechel-Mertens (Rowohlt)

Alle Menschen sind sterblich", aus dem Französischen von Eva Rechel-Mertens (Rowohlt) Connie Willis: " Die Jahre des Schwarzen Todes" (Heyne)

Die Jahre des Schwarzen Todes" (Heyne) Katie Kacvinsky : "Die Rebellion der Maddie Freeman", aus dem Englischen von Ulrike Raimer-Nolte (Boje)

: "Die Rebellion der Maddie Freeman", aus dem Englischen von Ulrike Raimer-Nolte (Boje) Bernardine Evaristo: "Mädchen, Frau etc.", Aus dem Englischen von Tanja Handels (Tropen) (Aus der Bestsellerchallenge)

Das Rezept für pangalaktischen Donnergurgler

Man nehme den Inhalt einer Flasche Alten Janx-Geist. Man füge einen Teil Wasser aus den Meeren von Santraginus V hinzu. Man lasse drei Würfel arkturanischen Mega-Gin in der Mischung zergehen (sie müssen gut gefroren sein, sonst verflüchtigt sich das darin enthaltene Benzin). Nun lasse man vier Liter fallianisches Sumpfgas hindurchperlen (zur Erinnerung an all die glücklichen Anhalter, die vor Freude in den Sümpfen von Fallia starben). Über einen umgedrehten Silberlöffel lasse man nun ein Teil qualaktinischen Hyperminz-Extrakt tröpfeln, der nach allen dunklen, zu Kopf steigenden qualaktinischen Zonen duftet, zart, süß und mystisch. Man werfe den Zahn eines algolianischen Sonnentigers hinein. Schau zu, wie er sich auflöst und sich die Feuer der algolianischen Sonne tief im Herzen des Drinks verteilen.

Ein Spritzer Zamphuor. Eine Olive wird als letzte (last but not least!) Zutat für den Pangalaktischen Donnergurgler benötigt.

Quelle: "Per Anhalter durch die Galaxis"

Der beste Drink, den es gibt, ist der pangalaktische Donnergurgler. Die Wirkung ist so, als werde einem mit einem riesigen Goldbarren, der in Zitronenscheiben gehüllt ist, das Gehirn aus dem Kopf gedroschen. Douglas Adams: Per Anhalter durch die Galaxis

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

