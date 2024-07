eat.READ.sleep. in Großhansdorf Stand: 09.07.2024 10:24 Uhr Halleluja! Am 4. September machen Katharina Mahrenholtz und Daniel Kaiser Station in der Auferstehungskirche Großhansdorf-Schmalenbeck. Mit dabei: jede Menge Lesetipps für den Herbst.

Der beliebte NDR Kultur Bücherpodcast eat.READ.sleep kommt nach Großhansdorf. Seit vier Jahren begeistert der Podcast fürs Lesen. Mittlerweile haben sich in ganz Deutschland und auch in Oslo, Wien und Zürich mehr als 120 Lesekreise gebildet, die im eat.READ.sleep.-Spirit das Lesen feiern.

Podcast-Session im September 2024 in Großhansdorf

Bei ihrem Auftritt am 4. September in der Auferstehungskirche Großhansdorf-Schmalenbeck werden die Hosts Katharina Mahrenholtz und Daniel Kaiser viele Bücher für den Leseherbst mitbringen, außerdem - wie in jeder Podcastfolge - eine literarische Vorspeise mit Buch-Bezug und einen interessanten Gast: den Hamburger Krimi-Autor Daniele Palu, der mit seiner neuen St.Peter-Ording-Krimireihe für eine Menge Spannung sorgt. Live-Abende mit eat.READ.sleep. bringen Spaß, und man geht garantiert mit einer langen Liste Buchtipps nach Hause.

Termin: 4. September 2024 um 19.30 Uhr

Ort: Ev.-Luth. Auferstehungskirche Großhansdorf-Schmalenbeck

Adresse: Alte Landstraße 20, 22927 Großhansdorf

Hier gibt es die Karten hier für 15 Euro.

Alle 14 Tage erscheint eine neue Folge von eat.READ.sleep. in der ARD Audiothek, der kostenlosen Audio App der ARD und überall, wo es Podcasts gibt. Am besten gleich abonnieren und keine Folge verpassen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | eat.READ.sleep. Bücher für dich | 20.07.2024 | 13:00 Uhr

