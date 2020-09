Stand: 04.09.2020 15:02 Uhr - NDR Info

eat.READ.sleep: Plettenpudding mit Doris Dörrie

Die Liebe zu Büchern geht bei uns durch den Magen: Diesmal gibt es Plettenpudding. Zu Gast ist die Regisseurin Doris Dörrie.

Daniel hat diesmal Weltliteratur gebacken: einen Plettenpudding, der auch in Thomas Manns "Buddenbrooks" auf den Tisch kommt. Die Regisseurin Doris Dörrie nimmt uns mit auf eine kulinarische Reise um die Welt, in der Hannover auf gar keinen Fall fehlen darf. Jan hat dank Hörerin Gudrun seine Abiturlektüre wieder herausgeholt. Und obwohl es diesmal viele traurige Bücher sind: Die Begeisterung überwiegt.

Zu Plettenpudding - einem unerlässlichen Gericht bei den "Buddenbrooks" - geht es mit Doris Dörrie in einer kulinarischen Reise um die Welt bis nach Hannover.







Die Bücher dieser Folge

Das Rezept für Plettenpudding der Buddenbrooks

Zutaten:



4 Eier

5 EL Zucker

2 EL Mehl

2 EL Stärke

Zubereitung: Die Eier trennen, das Eigelb mit zwei Drittel des Zuckers schaumig und das Eiweiß mit dem Zuckerrest steif schlagen, dann beides sehr vorsichtig vermischen. Mehl und Stärke ebenfalls mischen, vorsichtig in die Eiermasse sieben. Den Teig auf Backpapier streichen und etwa acht Minuten im Ofen (200 Grad - vorgeheizt - mittlere Schiene) backen.

Für die Vanillecreme:

eine Vanilleschote (aber, ach Gott, Vanillezucker geht auch - bei den Vanillepreisen!)

(aber, ach Gott, Vanillezucker geht auch - bei den Vanillepreisen!) -3 Eigelb

-1 Eiweiß

-1 Päckchen Gelatine

-300 g Schlagsahne

-40 g Zucker

Zubereitung: Die Vanilleschote halbieren und auskratzen. Die Eier trennen. (Achtung! Zwei Eiweiß für die Makronen aufheben!). Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Erst die Sahne und dann auch das Eiweiß mit der Hälfte des Zuckers steif schlagen, anschließend die Eigelbe mit dem restlichen Zucker und dem Vanillemark im warmen Wasserbad schaumig schlagen. Dann die Gelatine dazugeben und unterrühren. Diese Masse kurz in den Kühlschrank, aber immer wieder rühren und bloss nicht anfrieren lassen! Dann die geschlagene Sahne und dann auch das geschlagene Eiweiß ganz vorsichtig unterheben. Fertig! Also … die Creme.

Für die Makronen:

250 g Lübecker (!) Marzipan (hey, es sind die Buddenbrooks)

(hey, es sind die Buddenbrooks) 90 g Zucker

2 Eiweiß

Zubereitung: Marzipan und Zucker mischen und kneten. Dann die beiden Eiweiße einarbeiten. Aus dem Teig am besten mit einem Spritzbeutel (Sternaufsatz) etwa ein Dutzend Makronen aufs Backpapier spritzen - für acht Minuten in den vorgeheizten (225 Grad - mittlere Schiene) Ofen.

Für das Finale:

500 g Himbeeren (frisch oder gefroren)

(frisch oder gefroren) Himbeerschnaps

Zubereitung: Jetzt wird es ernst, denn jetzt geht alles zusammen: Nun werden die einzelnen Schichten entweder in eine Kastenform (die dann am besten mit Backpapier oder Folie auslegen, damit man den Pudding am Ende im Ganzen herausheben kann) oder gleich in kleinere Dessertgläser gestapelt: Erst eine Schicht Biskuitteig als Boden auslegen, mit Himbeerschnaps … sagen wir … "befeuchten" und mit einigen Himbeeren belegen. Darauf kommt dann eine dünne Schicht Vanillecreme. Dann eine zweite Schicht Biskuitteig. Den wieder mit Schnaps befeuchten. Dann wieder Creme, Himbeeren und nochmal Creme. Das Ganze dann ein paar Stunden in den Kühlschrank. Am Schluss kommen die Makronen drauf - fertig!

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 16 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

Die Hosts NDR Info Daniel Kaiser NDR Info Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. mehr NDR Kultur Jan Ehlert NDR Kultur Ohne ein Buch geht Jan Ehlert nicht vor die Tür - warum auch: Ab liebsten liest der Buchenthusiast auf den Terrassen von schönen Cafés, gerne auch in Frankreich. mehr

