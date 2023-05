eat.READ.sleep: Madeleines, Bücher und Weißdornblüten in Schwerin

Madeleines, Bücher und Weißdornblüten im Funkhaus Schwerin Stand: 12.05.2023 10:17 Uhr Podcast-Hosts Jan Ehlert und Katharina Mahrenholtz haben am Donnerstag im NDR Landesfunkhaus Schwerin zu Madeleines mit dem Publikum für neue Bücher und Klassiker geschwärmt und ein neues besprochen.

von Karin Erichsen

Mit Tee und Madeleines hat vor drei Jahren alles begonnen. Inzwischen ist der NDR Literaturpodcast "eat.Read.sleep." nicht nur im Norden, sondern in ganz Deutschland bekannt und an mehr als 60 Orten sind auf Anregung der Sendung sogar Lesekreise entstanden. Zum Beispiel in Schwerin. Dort haben die NDR Kultur-Redakteure Katharina Mahrenholtz und Jan Ehlert am Donnerstag ihre Podcast-Deutschlandtour gestartet. Ein Bericht vom Auftakt im Foyer des Landesfunkhauses Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin.

Madeleines und Weißdornblüten im Funkhaus Schwerin

Das Echo nach der Veranstaltung war einhellig: "Ich finde die wunderbar interessant - unterhaltsam vor allen Dingen. Ich liebe diesen Humor", sagt eine Zuschauerin. "Die beiden bringen das total gut rüber. Ich finde das auch gut, dass sie ehrlich sind bei dem, was sie sagen, auch wenn ihnen ein Buch nicht gefällt. Und einfach die Ideen, was man noch lesen könnte, wo man selber gar nicht drauf gekommen wäre", findet eine andere.

Da hielten die Besucher alle schon kleine Tüten mit Teebeuteln und Madeleines in der Hand, die am Ende des Abends verteilt worden waren. Passend zu den Weißdornblüten im Funkhausgarten hatten Katharina Mahrenholtz und Jan Ehlert jene Köstlichkeiten mitgebracht, die Marcel Proust zu seinem " Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" inspiriert haben.

"Also, Proust hat die Madeleine da rein getaucht." "Genau."- "Aber Moment! Das muss ja erst ein bisschen ziehen." - "Aber so viel Zeit haben wir nicht." - "Ich möchte jetzt nicht heißes Wasser trinken."

Während sich das Teearoma in den Tassen entfaltete, las Jan Ehlert dem Publikum im ausverkauften Funkhaus-Foyer vor, was sich durch den Genuss von Tee und Gebäck bei Proust vollzog: "In der Sekunde nun, als dieser mit dem Kuchengeschmack gemischte Schluck Tee meinen Gaumen berührte, zuckte ich zusammen und war wie gebannt durch etwas Ungewöhnliches, das sich in mir vollzog. Ein unerhörtes Glücksgefühl."

"Die Suche nach der verlorenen Zeit" gehört zu den Lieblingsbüchern des Literaturredakteurs, erfuhr das Publikum, ebenso wie "Der Spieler" von Dostojewski.

"Noch wach": Schwacher Beitrag zur #Metoo-Debatte von Stuckrad-Barre

Aber es gab auch viel unterhaltsame Kritik an diesem Abend. Zum Beispiel an Benjamin von Stuckrad-Barre und seinem neuen Buch "Noch wach", nach Meinung der Redakteure ein schwacher literarischer Beitrag zur #Metoo-Debatte - nicht nur inhaltlich.

"Wie findest du den Stil? Ich habe 'Soloalbum' sehr geliebt damals, als das rausgekommen ist, und fand es total irre, dass der so neu erzählt hat, Benjamin von Stuckrad-Barre. Aber ich habe das Gefühl, er hat sich nicht weiterentwickelt seit dem - stilistisch zumindest. Ich finde, es ist einfach eine Druckbetankung an vermeintlich lustigen Sätzen. Das ist ja die ganze Zeit so ironisch und das ist mir einfach zu viel. Ich bin eher ein Freund des subtilen Humors."

Da war sich die Kritikerin einig mit vielen Leserinnen und Lesern im Publikum, die sich bei verschiedenen Quizfragen als sehr kenntnisreich erwiesen. Es ist gerade der Austausch mit dem Publikum, den Katharina Mahrenholtz und Jan Ehlert auf ihrer Tour so schätzen: "Wenn man dann merkt bei den Quizfragen, wie groß das Interesse, das Wissen ist, oder wenn gelacht wird, wenn wir hier oben uns ein bisschen gegenseitig necken - das ist so schön, diese Reaktion zu kriegen. Da zehren wir immer sehr lange von."

Auch die Besucher werden vielleicht noch länger von diesem Abend profitieren, denn erstmals waren alle aufgefordert, Lieblingsbücher mitzubringen und miteinander zu tauschen.

"Ich habe zwei Bücher genommen, einmal von Eva Menasse - von ihr habe ich noch gar nichts gelesen, aber ich habe so viel gehört von ihr, sodass ich mich freue, das Buch 'Quasikristalle' zu lesen. Dann hat mir jemand die Autobiografie von Senta Berger empfohlen", sagt Anne Steinhäuser, die nicht nur mit neuen Büchern nach Hause ging, sondern auch vielversprechende Kontakte geknüpft hat für ihren Schweriner Lesekreis, der sich erst kürzlich inspiriert durch den eat.Read.sleep Podcast gegründet hat

Die nächsten Termine für Live-Auftritte im Rahmen der Deutschlandtour sind: 14. Juni in Schwerte und am 15. Juni in Trier.

