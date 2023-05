eat.Read.sleep (87): Lessings Linsen mit Teresa Reichl Stand: 12.05.2023 06:00 Uhr Warum man Thomas Mann nicht gut finden muss, welche Klassiker man lesen sollte und wer + was im Kanon fehlt - das erzählt uns die junge Youtuberin, Kabarettistin, Germanistin und leidenschaftliche Leserin Teresa Reichl im Interview.

Ob El Hotzo auch Romane schreiben kann, welches Kinderbuch eine andere Kultur näherbringt und was der neue Roman von Olga Torkaczuk mit Thomas Mann (Achtung: Kreis schließt sich!) zu tun hat - das erzählen Jan und Katharina in dieser Folge.

(87) Lessings Linsen mit Teresa Reichl

Die Bücher der Sendung

Ernst von Malortie : "Das Menu" (Klindworth) - nur antiquarisch zu haben

: "Das Menu" (Klindworth) - nur antiquarisch zu haben Sebastian Hotz : "Mindset" (Kiepenheuer & Witsch)

: "Mindset" (Kiepenheuer & Witsch) Olga Tokarczuk : "Empusion". Deutsch von Lisa Palmes und Lothar Quinkenstein (Kampa)

: "Empusion". Deutsch von Lisa Palmes und Lothar Quinkenstein (Kampa) Varsha Shah : "Ajay und die Tintenhelden". Deutsch von Katharina Naumann (Atrium)

: "Ajay und die Tintenhelden". Deutsch von Katharina Naumann (Atrium) Teresa Reichl : "Muss ich das gelesen haben?" (Haymon)

: "Muss ich das gelesen haben?" (Haymon) Gabriele Tergit : "Effingers" (btb)

: "Effingers" (btb) Ausgelost für die nächste Bestsellerchallenge: Bianca Iosivoni: "Twisted Fate. Wenn Magie erwacht" (Ravensburger)

Rezept für Linsen à la Lessing

Zutaten:

500 Gramm Linsen

200 Gramm Schweinespeck (gewürfelt)

(gewürfelt) 2 Kartoffeln

2 Möhren

1 Zwiebel

1 EL Öl

2 EL Mehl

250 ml Suppenbrühe

2 Scheiben Graubrot

Zubereitung:

Linsen über Nacht in Wasser einweichen. 40 bis 60 Minuten kochen, bis sie weich sind. Dann die Linsen in einem Küchensieb abtropfen lassen und waschen.

Die Zwiebel klein schneiden und gemeinsam mit dem Speck und dem Öl in einer Pfanne anbraten. Die Kartoffeln und die Möhren kochen und ebenfalls klein schneiden. Dann alles zusammen in die Pfanne geben, mit dem Mehl vermischen und mit der Brühe aufgießen. Alles zusammen etwa 30 Minuten auf kleiner Flamme kochen lassen, regelmäßig umrühren. Graubrot auf einem Teller drapieren. Einen guten Freund oder eine gute Freundin zum Essen einladen.

Wenn ich mir jetzt einmal wünsche, Linsen, mein Lieblingsgericht, zu essen, so ist immer ein zweiter Wunsch dabei, es in Ihrer Gesellschaft zu essen. Gotthold Ephraim Lessing an Johann Heinrich Campe

