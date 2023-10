eat.READ.sleep.: (97) Crumpets mit Mariana Leky Stand: 13.10.2023 06:00 Uhr Federblazer, Toaster auf der Bühne und jede Menge Bücher - der Podcast diesmal live vom Harbourfront Literaturfestival.

Federblazer, Toaster auf der Bühne und jede Menge Bücher - der Podcast diesmal live vom Harbourfront Literaturfestival. Wie erotisch ist Rhododendron, wer hängt Wäsche zwischen den Jahren auf, wie viel Märchen ist erlaubt und warum hatte Mariana Leky mal blaue Haare?

Daniel und Katharina klären drängende literarische Fragen - und das bei Crumpets aus "Rebecca" von Daphne du Maurier, der All Time Favorite, der die Community begeistert hat (Metapher-Alarm!). Herzensbuch, Shortlistbuch, Sachbuch - alles dabei, wie immer.

AUDIO: (97) Crumpets mit Mariana Leky (68 Min) (97) Crumpets mit Mariana Leky (68 Min)

Die Bücher der Sendung:

Ulrike Sterblich : "Drifter" (Rowohlt)

: "Drifter" (Rowohlt) Elena Fischer: "Paradise Garden" (Diogenes)

"Paradise Garden" (Diogenes) Tillmann Bendikowski : "Himmel Hilf!" (C. Bertelsmann)

: "Himmel Hilf!" (C. Bertelsmann) Mariana Leky : "Kummer aller Art" (Dumont)

: "Kummer aller Art" (Dumont) Daphne du Maurier : "Rebecca" (diverse Ausgaben)

: "Rebecca" (diverse Ausgaben) Ken Follett: "Der Schlüssel zu Rebecca", übersetzt von Bernd Rulkötter (Bastei Lübbe)

Das Rezept für

Crumpets à la Manderley

150 g Weizenmehl

150 g Roggenmehl

½ TL Salz

1 Pck Hefe

450 ml lauwarme Milch

Mehl, Salz und Hefe mischen, Milch dazu und verrühren. 1 Std. an einem warmen Ort gehen lassen. Crumpetringe (oder Spiegeleiförmchen) einfetten. Butter in der Pfanne erhitzen, Formen in die Pfanne setzen und den Teig einfüllen (ca. 1 cm dick). So lange braten, bis sich an der Oberfläche kleine Bläschen bilden. Crumpets aus der Form lösen, umdrehen und ca. 2 Minuten weiter braten. Mit Butter, Marmelade oder auch Käse und Wurst servieren.

Die saftigen Crumpets, ich sehe sie vor mir. "Rebecca" von Daphne du Maurier

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

Die Hosts Katharina Mahrenholtz Sie liebt Paris und die Côte d'Azur der 20-er Jahre, lässt sich von Hemingway triggern und versinkt am liebsten in Büchern - auch in ihrem Büro: Katharina Mahrenholtz. eReader? Nur im Urlaub. mehr Daniel Kaiser Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | eat.READ.sleep. Bücher für dich | 13.10.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Krimis