eat.READ.sleep. mit Mariana Leky beim Harbour Front Festival Stand: 20.06.2023 12:50 Uhr Am 28. September gastiert der Bücherpodcast eat.READ.sleep. beim Harbour Front Literaturfestival in Hamburg und wird mit Autorin Mariana Leky in der Fabrik eine Folge aufnehmen, die am 13. Oktober erscheint.

Lieblingsbücher, Neuerscheinungen, Bestseller: Im NDR Kultur Bücherpodcast eat.READ.sleep. geben die Hosts Katharina Mahrenholtz, Jan Ehlert und Daniel Kaiser Tipps und Orientierung auf dem Büchermarkt und das mit großem Erfolg: Die Podcast-Community wächst und wächst: Mittlerweile haben sich im deutschsprachigen Raum mehr als 70 eat.READ.sleep. Lesekreise gebildet.

28. September: eat.READ.sleep. mit Mariana Leky in Hamburg

Wie schon im vergangenen Jahr kann man auch in 2023 zwei der Hosts bei Harbour Front Literaturfestival in Hamburg erleben: Katharina Mahrenholtz und Daniel Kaiser werden in der Fabrik eine Live-Podcastfolge aufnehmen. Sie präsentieren ihre aktuellen Lieblingsbücher, All-Time-Favorites der Community und natürlich den ausgelosten Bestseller - das könnte auch ein Verriss oder Streitgespräch werden! Zu jeder Podcast-Folge gehört auch ein Gespräch mit einem Büchermenschen.

Für die diesjährige Festival-Ausgabe ist es die Bestseller-Autorin Mariana Leky - absoluter Wunschgast der beiden Hosts. 2017 eroberte die gelernte Buchhändlerin und studierte Kulturwissenschaftlerin mit "Was man von hier aus sehen kann" die Herzen von Leserinnen wie Kritikern im Sturm. Der warmherzige Provinzroman mit Okapi wurde in über 20 Sprachen übersetzt, kam in den Hamburger Kammerspielen auf die Bühne und im vergangenen Winter als Film in die Kinos. Auch mit ihrem aktuellen Buch "Kummer jeder Art" beglückt Leky eine große Leserschaft und wurde von den eat.READ.sleep.-Fans gefeiert.

AUDIO: Filmtipps: "Was man von hier aus sehen kann" (4 Min) Filmtipps: "Was man von hier aus sehen kann" (4 Min)

Eröffnet wird die Veranstaltung, genau wie im Podcast, mit einer literarischen Vorspeise. Und eines darf natürlich nie fehlen: Das literarische Quiz. Wie hieß der erste Nobelpreisträger aus einem afrikanischen Land? Wer starb durch einen herunterfallenden Ast auf der Avenue des Champs-Élysées? Wie lauten die Harry-Potter-Titel in aufsteigender Reihenfolge? Gequizzt wird mit dem Publikum - und natürlich gibt es etwas zu gewinnen!

Karten für Podcast-Session in Hamburg

Karten für die Podcast-Session mit eat.READ.sleep und Mariana Leky gibt hier es unter harbourfront-hamburg.com

Die neuen Podcastfolgen gibt es jeweils alle 14 Tage freitags ab 6.00 Uhr online unter in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Die Harbour Front-Ausgabe wird auch dort am 13. Oktober zur Verfügung stehen - und auf ndr.de/eatreadsleep veröffentlicht.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | eat.READ.sleep. Bücher für dich | 23.06.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane