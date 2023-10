eat.READ.sleep. Podcast feiert Fanfest in Hannover Stand: 12.10.2023 12:00 Uhr Bald sendet der NDR Kultur Bücherpodcast eat.READ.sleep. seine 100. Folge und feiert das Jubiläum mit einem großen Fanfest am 24. November in Hannover. Mit etwas Glück seid ihr dabei!

Im Juni 2020 fing alles an: mit Bestsellerautorin Dörte Hansen als Gast und einer ordentlichen Portion Kartoffelsalat à la Hemingway, wie ihn Hemingway in Paris vom Honorar für seine erste Kurzgeschichte gegessen hat. Am 24. November wird der NDR Kultur Bücherpodcast eat.READ.sleep die 100. Folge veröffentlichen - und inzwischen sprechen nicht nur Katharina, Jan und Daniel bei einer literarischen Vorspeise über neue Bücher, sondern auch eat.READ.sleep.-Lesekreise in mehr als 80 Städten.

Feier am 24. November im NDR Landesfunkhaus Hannover

Diesen Erfolg wollen wir mit euch gemeinsam feiern: mit einem Fanfest im im Kleinen Sendesaal des Landesfunkhauses Hannover. Um 19.30 Uhr soll es losgehen, mit vielen Buchtipps, Geschenkideen für Buchliebhaber, mit einer literarischen Vorspeise und mit der ein oder anderen Überraschung. Karten für dieses Fest gibt es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen. Wenn ihr dabei sein wollt, dann füllt bitte bis zum 19. Oktober 2023 das Formular unten aus. Mit etwas Glück werdet ihr ausgelost.

NDR Landesfunkhaus Hannover

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22

30169 Hannover

Ab: 19.30 Uhr

Falls ihr keine Karten gewinnt: Es wird von diesem Abend eine Sonderfolge geben, die wir am 1. Dezember veröffentlichen und auch noch viele Veranstaltungstermine im nächsten Jahr. Abonniert am besten unseren Newsletter, dann seid ihr immer informiert.

Wir drücken euch allen die Daumen und freuen uns auf den 24. November.

Herzliche Grüße,

Katharina, Jan und Daniel

Die neuen Podcastfolgen gibt es jeweils alle 14 Tage freitags ab 6.00 Uhr online unter ndr.de/eatreadsleep, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

