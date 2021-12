eat.READ.sleep (48): Äpfel im Schlafsack mit Anne Stern Stand: 03.12.2021 06:00 Uhr Katharina lädt zur Märchenstunde: Was isst eigentlich Dornröschen? Märchenhaft ist auch der Erfolg von Selfpublisherin Anne Stern.

Auch Märchenfiguren müssen essen. Aber was kam bei Rapunzel oder Dornröschen auf den Tisch? Katharina hat das passende Buch dazu. Jan hat voller Vorfreude einen Roman des neuen Nobelpreisträgers Abdulrazak Gurnah gelesen, ist aber nicht wirklich überzeugt. Auch die Bestsellerchallenge konnte die Hosts diesmal nicht begeistern: Zu viel Hund und zu viel Champagner im falschen Moment.

Fast schon märchenhaft scheint dagegen der Erfolg von Anne Stern, die als Selfpublisherin zur Bestsellerautorin wurde. Dass auch dahinter harte Arbeit und ein gutes Lektorat steckt, verrät sie im Interview. Und sie beantwortet auch die Frage: Wie findet man ein gutes Cover?

Die Bücher dieser Folge

Kathleen Beringer : "Das Kochbuch der Märchen" (Elsa Publishing)

: "Das Kochbuch der Märchen" (Elsa Publishing) Cornelia Boese und Daniela Bunge : "Und wenn er nicht gestorben ist, kann's sein, dass er sie heut noch küsst: Grimms Märchen in Reimen" (Knesebeck)

: "Und wenn er nicht gestorben ist, kann's sein, dass er sie heut noch küsst: Grimms Märchen in Reimen" (Knesebeck) Anne Gesthuysen : "Wir sind schließlich wer" (Kiepenheuer & Witsch)

: "Wir sind schließlich wer" (Kiepenheuer & Witsch) Abdulrazak Gurnah: "Das verlorene Paradies", aus dem Englischen von Inge Leipold (Penguin), erscheint am 7.12.2021

"Das verlorene Paradies", aus dem Englischen von Inge Leipold (Penguin), erscheint am 7.12.2021 Sophie Claire : "Weihnachtsglück in Willowbrook" (HarperCollins)

: "Weihnachtsglück in Willowbrook" (HarperCollins) Anne Stern : "Fräulein Gold" (Rowohlt)

: "Fräulein Gold" (Rowohlt) Brigitte Benkemoun : "Das Adressbuch der Dora Maar", aus dem Französischen von Alexandra Baisch (btb)

: "Das Adressbuch der Dora Maar", aus dem Französischen von Alexandra Baisch (btb) Françoise Gilot / Carlton Lake : "Mein Leben mit Picasso", aus dem Amerikanischen von Anne-Ruth Strauß (Diogenes)

: "Mein Leben mit Picasso", aus dem Amerikanischen von Anne-Ruth Strauß (Diogenes) Chinua Achebe : "Okonkwo oder Das Alte stürzt". Aus dem Englischen von Richard Moehring (Henry Goverts Verlag)

: "Okonkwo oder Das Alte stürzt". Aus dem Englischen von Richard Moehring (Henry Goverts Verlag) Ngugi wa Thiong’o : "Verbrannte Blüten". Aus dem Englischen von Susanne Koehler (Peter Hammer Verlag)

: "Verbrannte Blüten". Aus dem Englischen von Susanne Koehler (Peter Hammer Verlag) Zsuzsa Bánk : "Die hellen Tage" (S. Fischer Verlag)

: "Die hellen Tage" (S. Fischer Verlag) Hörtipp: Mikado Märchen https://www.ardaudiothek.de/suche/mikado%20m%C3%A4rchen/

Rezept für Äpfel im Schlafsack

4-5 Äpfel

25 g Butter

2 EL Zucker

½ TL Zimt

1 Pck. Vanillezucker

6 EL gehobelte Mandeln

2 Packungen Blätterteig

1 Ei

Zubereitung:

Äpfel in Würfel schneiden. Butter in einer Pfanne erhitzen, Äpfel, Zucker, Zimt, Mandeln hinzufügen. 10 Minuten bei mittlerer Hitze dünsten. Blätterteig in 10 x 10 Zentimeter große Quadrate schneiden. In die Hälfte der Quadrate ein kreisrundes Loch stechen (ca.2-3 cm Durchmesser). Apfelmischung auf die Teigteile ohne Loch verteilen. Die gelochten Teile darauflegen und mit einer Gabel an den Rändern zusammendrücken. Alle Quadrate mit verquirltem Ei bestreichen und bei 220 Grad (vorgeheizt) ca. 15 Minuten backen. Wer mag, kann dazu Vanilleeis servieren.

