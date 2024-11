eat.READ.sleep.: (125) Gemüsebrei und Bauhaus-Geschichten Stand: 08.11.2024 06:00 Uhr Jan und Daniel waren im Fagus-Werk in Alfeld, mit Büchern und Essen zum Thema Bauhaus und mit Einblicken in die Bestseller von morgen.

Bei diesem Autor werden sich Jan und Daniel einfach nicht einig: Schon zum zweiten Mal sprechen sie über einen Roman von Arno Geiger - mit sehr unterschiedlichen Ansichten. Ein anderes Buch löst bei ihnen dagegen fast schon hymnische Begeisterung aus.

Das kann man von der literarischen Vorspeise in dieser Folge nicht sagen: Jan präsentiert einen Brei im Bauhaus-Stil. Die Vorgabe: Er darf nicht schmecken. Auch in den Büchern spielt das Bauhaus diesmal eine Rolle, passend zur Kulisse: Die Folge wurde im Fagus-Werk in Alfeld aufgezeichnet, ein Weltkulturerbe des Bauhaus. Und mit Gast Robinson Rönnfeld schauen sie auf die Literatur von morgen.

AUDIO: (125) Gemüsebrei und Bauhaus-Geschichten (67 Min) (125) Gemüsebrei und Bauhaus-Geschichten (67 Min)

Die Bücher der Sendung:

Theresia Enzensberger : "Blaupause" (Hanser Berlin)

: "Blaupause" (Hanser Berlin) Arno Geiger : "Reise nach Laredo" (Hanser)

: "Reise nach Laredo" (Hanser) Richard Powers : "Das große Spiel", übersetzt von Eva Bonné (Penguin)

: "Das große Spiel", übersetzt von Eva Bonné (Penguin) Charlotte von Feyerabend : "Seid nett aufeinander" (Droemer)

: "Seid nett aufeinander" (Droemer) Andreas Hillger : "Gläserne Zeit" (Osburg Verlag)

: "Gläserne Zeit" (Osburg Verlag) Ivan Ivanji: "Buchstaben von Feuer" (Picus Verlag)

Rezept für Gemüsebrei á la Mazdaznan

Zutaten



500 g Mangold

100 g Buschbohnen

100 g Kartoffeln

100 g Möhren

1 rote Bete

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

Rapsöl

Zubereitung:

Das Gemüse putzen und kleinschneiden. In einem Topf mit Öl auf kleiner Flamme dünsten. Die Mazdaznan-Lehre empfiehlt hierfür einen Aryana-Topf, aber ein haushaltsüblicher Topf geht auch. Anschließend das gedünstete Gemüse pürieren. Ggf. etwas destilliertes Wasser hinzugeben, um den Brei flüssiger zu machen. Zwei Esslöffel Rapsöl untermischen und gut verrühren.

Maria sitzt auf meinem schmalen Bett und stopft die Kekse in sich hinein, die Frau Werner uns aufs Zimmer gestellt hat. […] Das süße Gebäck ist eine angenehme Abwechslung zu dem Gemüsebrei, der uns in der Kantine vorgesetzt wird. Theresia Enzensberger: "Blaupause"

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

Die Hosts Jan Ehlert Ohne ein Buch geht Jan Ehlert nicht vor die Tür - warum auch: Am liebsten liest der Buchenthusiast auf den Terrassen von schönen Cafés, gerne auch in Frankreich. mehr Daniel Kaiser Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | eat.READ.sleep. Bücher für dich | 09.11.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Krimis