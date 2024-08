eat.READ.sleep.: (119) Vanilleeis und Lebensgeschichten Stand: 16.08.2024 06:00 Uhr Wie erzählt man ein ganzes Leben? Jan und Katharina tauchen auf der eat.READ.sleep.-Sommertour in Dresden und Ingolstadt ein in die Welt der Biografien.

Sie staunen über die vielfältigen Formen von Lebensgeschichten - über Quentin Tarantino, Frankenstein-Erfinderin Mary Shelley und Winston Churchill. Vom Tausend Fußnoten schweren Standardwerk bis zur Graphic-Novel-Geschichte ist alles dabei. Kästner-Biograf Tobias Lehmkuhl verrät, was er in den privaten Briefen des Schriftstellers gefunden hat. Und Elena Hell, die das Drehbuch zur TV-Serie über Märchenkaiserin Sissi geschrieben hat, erzählt, wie viel Wahrheit in Romanbiografien wirklich steckt.

Die Bücher der Sendung:

Erich Kästners Lyrische Hausapotheke (dtv)

Lyrische Hausapotheke (dtv) Leonie Schöler Beklaute Frauen (Penguin)

Beklaute Frauen (Penguin) Tobias Lehmkuhl Der doppelte Erich (Rowohlt)

Der doppelte Erich (Rowohlt) Franziska Augstein Winston Churchill (dtv)

Winston Churchill (dtv) Amazing Ameziane Quentin Tarantino (Splitter Verlag)

Quentin Tarantino (Splitter Verlag) Hannah Pick-Goslar Meine Freundin Anne Frank (Penguin)

Meine Freundin Anne Frank (Penguin) Marie Benedict Frau Einstein. Aus der Reihe "Starke Frauen im Schatten der Weltgeschichte". Deutsch von Marieke Heimburger. (Kiepenheuer & Witsch)

Frau Einstein. Aus der Reihe "Starke Frauen im Schatten der Weltgeschichte". Deutsch von Marieke Heimburger. (Kiepenheuer & Witsch) Barbara Sichtermann Mary Shelley. Freiheit und Liebe (Osburg)

Mary Shelley. Freiheit und Liebe (Osburg) Elena Hell Sisi. Das dunkle Versprechen (Rowohlt)

Sisi. Das dunkle Versprechen (Rowohlt) Salman Rushdie Knife. Deutsch von Bernhard Robben (Penguin)

Knife. Deutsch von Bernhard Robben (Penguin) Katy Birchall Wedding Season. Deutsch von Sonja Rebernik-Heidegger (Piper)

Wedding Season. Deutsch von Sonja Rebernik-Heidegger (Piper) Louise Pelt Die Halbwertszeit von Glück (Lübbe)

Rezept für Vanilleeis

½ Vanilleschote

100 ml Milch

100 ml Schlagsahne

40 g Zucker (gern Vanillezucker)

2 Eigelb

Zubereitung

Das Mark aus der Vanilleschote kratzen und mit der Milch und der Sahne vermischen. 30 Gramm Zucker hinzugeben, gut umrühren und kurz aufkochen. Danach etwa 30 Minuten ziehen lassen.

Das Eigelb und den restlichen Zucker in einem zweiten Topf cremig rühren. Danach die Vanille-Milch-Sahne-Mischung unter ständigem Umrühren dazugießen. Die Masse erneut erhitzen und dabei weiter umrühren, bis die Masse cremig wird. Den Topf in ein kaltes Wasserbad stellen zum Abkühlen und anschließend mindestens eine Stunde im Tiefkühlfach gefrieren lassen. Kurz vor dem Servieren aus dem Tiefkühler herausholen. Guten Appetit.

Sieben Palmen wedeln mit den Fächern / Denn auch ihnen wird es langsam heiß / Und die Nacht sitzt dampfend auf den Dächern / Und ein Gast bestellt Vanilleeis - Aus: Doktor Kästners Lyrische Hausapotheke

