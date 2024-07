eat.READ.sleep.: (117) Knuspriger Tofu und Justiz-Thriller Stand: 19.07.2024 06:00 Uhr Wie realistisch sind Justiz-Thriller? Und wie aktuell ist Franz Kafka? Die eRs-Sommerfolge aus dem Amtsgericht Berlin-Mitte.

Sommerfolge #2 mit Spannungsgarantie! Vor einer beeindruckenden Kulisse im Amtsgericht Berlin-Mitte präsentieren Daniel und Jan Thriller, Krimis und Anwaltsromane. Dabei führt der Bestseller (Jussi Adler-Olsen) gleich zu einem großen Schlagabtausch. Mit dabei ist Bestsellerautor Florian Schwiecker, der den Reality-Check macht: Wie realistisch sind die Bücher von John Grisham und Co?

Die Bücher der Sendung:

Jussi Adler-Olsen : "Verraten", übersetzt von Hannes Thiess (dtv)

: "Verraten", übersetzt von Hannes Thiess (dtv) Gianrico Carofiglio : "Groll", übersetzt von Verena von Koskull (Folio)

: "Groll", übersetzt von Verena von Koskull (Folio) Simon Urban : "Wie alles begann und wer dabei umkam" (KiWi)

: "Wie alles begann und wer dabei umkam" (KiWi) Michael Tsokos und Florian Schwiecker : "Der 1. Patient" (Knaur)

: "Der 1. Patient" (Knaur) John Grisham : "Die Jury", übersetzt von Andreas Brandhorst (Heyne)

: "Die Jury", übersetzt von Andreas Brandhorst (Heyne) Franz Kafka : "Der Prozess" (u.a. Reclam Taschenbuch)

: "Der Prozess" (u.a. Reclam Taschenbuch) D.W. Buffa : "Evangeline", übersetzt von Gunnar Kwisinski (mare)

: "Evangeline", übersetzt von Gunnar Kwisinski (mare) T.S. Eliot: "Mord im Dom", übersetzt von Rudolf Alexander Schröder

Rezept für Knusprigen Tofu

200 g Tofu

Maisstärke

Sojasoße

Chili

Sesamöl

Ahornsirup

Knoblauch

Zubereitung

Das Wasser aus dem Tofu pressen (zum Beispiel in ein Küchentuch einwickeln und 15 Minuten mit einem schweren Gegenstand beschweren). Danach den Tofu würfeln und in Maisstärke wälzen. In einer Pfanne knusprig anbraten. In einer zweiten Pfanne Knoblauch, Ingwer, Chili und die Zwiebel klein gehackt in Öl dünsten, danach Brokkoli und Karotten klein gehackt dazugeben. Sojasoße dazugeben und einkochen. Die asatiaschen Nudeln drei Minuten in siedendem Wasser kochen und dann in die Pfanne hinzugeben. Dann auch den knusprigen Tofu. Zum Schluß noch mal ein Schuss Sesamöl.

"Ich bin keine grandiose Köchin, aber ein paar Rezepte kriege ich hin. Magst Du Tofu?"

"Kommt drauf an", antwortete ich vorsichtig. Eigentlich hasse ich Tofu.

"Ich habe ein selbst erfundenes Rezept, knuspriger Tofu. Das musst du probieren. (Gianrico Carofiglio, "Groll", Seite 161

