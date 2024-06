eat.READ.sleep.: (115) Kuchen-Recycling und Fußballgeschichten Stand: 21.06.2024 06:00 Uhr Jan und Daniel erzählen von Reste-Rezepten, einem äußerst aufwühlenden Roman und ihren Ersatzbank-Erfahrungen im Fußballverein.

Diese Folge punktet mit dem längsten Buchtitel der eat.READ.sleep-Geschichte, mutmaßt Host Daniel zumindest. Gemeint ist der neue Erzählband "Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorn" von Saša Stanišić. Der aktuelle Bestseller, Stefan Schäfers "25 letzte Sommer", gefällt - drücken wir es mal diplomatisch aus - nicht so recht. „Der kleine Prinz auf Zucker“, nennt ihn Jan und Daniel kreiert dafür eigens den wunderbaren Begriff „Plattitüdenarmageddon“. Außerdem macht Jan seinem Ruf als literarischer Weltreisender mal wieder alle Ehre und entführt mit dem Roman "Wünschen“ von Chukwuebuka Ibeh nach Nigeria. Einen Gast gibt es natürlich auch: Ronald Reng entfacht mit seinem "1974 - Eine deutsche Begegnung" das Fußballfieber. Und es stellt sich heraus, dass beide Hosts eine Art Fußballvergangenheit haben. Die ist allerdings bei dem einen positiver als beim anderen.

AUDIO: (115) Kuchen-Recycling und Fußballgeschichten (63 Min) (115) Kuchen-Recycling und Fußballgeschichten (63 Min)

Die Bücher der Sendung:

Stephan Schäfer : "25 letzte Sommer" (Ullstein)

: "25 letzte Sommer" (Ullstein) Saša Stanišić : "Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne" (Luchterhand)

: "Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne" (Luchterhand) Chukwuebuka Ibeh : "Wünschen“, übersetzt von Cornelius Reiber (Fischer)

: "Wünschen“, übersetzt von Cornelius Reiber (Fischer) Ronald Reng : "1974 - eine deutsche Begegnung" (Piper)

: "1974 - eine deutsche Begegnung" (Piper) Ulrich Plenzdorf: "Die neuen Leiden des jungen W." (Suhrkamp)

Rezept für das Kuchen-Tagebuch

Kuchenreste

Kaffee

Sahne

Früchte (Himbeeren, Kirschen oder Erdbeeren)

Zubereitung

Kuchenreste der vergangenen Woche aus dem Kühlschrank (trocken und schon etwas härter? Kein Problem!) würfeln und in einer Tasse Kaffee tränken, mit viel Schlagsahne und Früchten mischen - fertig!

In der Hand hielt er einen großen Teller mit einem weißen, schwer definierbaren Berg und zwei Löffeln, die rechts und links in der Seite steckten (…) ‚Ich bewahre von Montag bis Samstag die übrig gebliebenen Kuchenreste der vergangenen Tage im Kühlschrank auf. Besonders gut eigenen sich Nuss-, Schokoladen- oder Marmorkuchen. Am Sonntag schneide ich die Stücke in kleine Würfel, tränke sie in etwas Kaffee, gebe Kirschen, Erdbeeren oder Himbeeren dazu und vermenge das Ganze mit viel guter Schlagsahne. Mein kulinarisches Tagebuch sozusagen. Und wie das so ist mit dem Leben, mal fällt die Portion etwas größer aus, ein andermal etwas kleiner. Je nachdem, was in der Woche so angefallen ist.’ Stephan Schäfer „25 letzte Sommer“, Seite 168f.

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

Die Hosts Jan Ehlert Ohne ein Buch geht Jan Ehlert nicht vor die Tür - warum auch: Am liebsten liest der Buchenthusiast auf den Terrassen von schönen Cafés, gerne auch in Frankreich. mehr Daniel Kaiser Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | eat.READ.sleep. Bücher für dich | 22.06.2024 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Krimis