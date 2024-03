eat.READ.sleep.: (109) Kroatischer Eintopf und Besucherritzen Stand: 29.03.2024 06:00 Uhr Gegessen und gelesen wurde schon viel bei "eat.READ.sleep.". Diesmal steht endlich einmal das Thema "Schlafen" im Fokus.

Welches Buch eignet sich besonders gut zum Einschlafen? Was bringt das abendliche Vorlesen für Kinder? Und wie schläft es sich im Weltall? Die Hosts Jan und Daniel tauchen diesmal mit der Schlafexpertin und Bloggerin Katharina Kunzmann (www.diewillnurschlafen.de) tief ein in die Welt der Träume. Denn schließlich soll das "Sleep" im Podcastnamen endlich auch einmal zu seinem Recht kommen. Aber natürlich wird auch wieder viel gelesen: Von den Ufern des Mississippi geht es in den vorgestellten Romanen bis an die serbische Grenze. Dazu gibt es - nicht nur literarisch - reichlich Eierlikör. Und passend zum Karfreitag haben Jan und Daniel auch ein paar Osterbücher im virtuellen Eierkorb.

Die Bücher der Sendung:

Bernhard Schlink : "Das späte Leben" (Diogenes)

: "Das späte Leben" (Diogenes) Toxische Pommes : "Ein schönes Ausländerkind" (Zsolnay)

: "Ein schönes Ausländerkind" (Zsolnay) Percival Everett : "James", übersetzt von Nikolaus Stingl (Hanser)

: "James", übersetzt von Nikolaus Stingl (Hanser) Robert Gernhardt : "Ostergeschichte" (Fischer)

: "Ostergeschichte" (Fischer) Dora Heldt : "Liebe oder Eierlikör" (dtv)

: "Liebe oder Eierlikör" (dtv) Arnold Stadler : "Salvatore" (Fischer)

: "Salvatore" (Fischer) Gabriel García Márquez: "Wir sehen uns im August", übersetzt von Dagmar Ploetz (Kiepenheuer & Witsch)

Das Rezept für Sataraš:

500 g rote und gelbe Paprika

500 g Zwiebeln

500 g Tomaten (am besten gleich aus der Dose ohne Haut)

(am besten gleich aus der Dose ohne Haut) ggf. ein paar Knoblauchzehen

1 TL Zucker

Salz , Pfeffer und Vegeta (Gewürzmischung)

, und (Gewürzmischung) Olivenöl

Alles klein schnippeln. Die Zwiebeln (und ggf. den Knoblauch) in Olivenöl und einem Teelöffel Zucker anbraten, bis sie glasig sind. Dann die Paprika und die Tomaten nacheinander hinzufügen und immer schön dünsten, bis der Eintopf sämig und die gesamte Flüssigkeit verdunstet ist. Abschließend das Ganze mit Salz, Pfeffer und Vegeta (!) abschmecken. Man kann dazu Eier oder Polenta reichen.

Die Speisen, die meine Mutter aus Montenegro oder Kroatien kannte und anfangs für die Kinder kochte, waren nämlich bei niemandem gut angekommen. Im Sataraš (einem Gemüseeintopf aus Paprika, Tomaten und Zwiebeln) waren Renate zu viele Zwiebeln, und sowieso waren die Kinder diese ganzen Gewürze und Geschmäcker nicht gewöhnt. Aus: Ein schönes Ausländerkind von Toxische Pommes, Seite 34

