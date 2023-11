Usedomer Literaturtage Stand: 12.10.2023 10:04 Uhr Bedeutende Autorinnen und Autoren, erlesene Bücherwelten, Lesungen mit Meerblick: Die Usedomer Literaturtage locken im Frühling viele Besucherinnen und Besucher auf die deutsch-polnische Ostseeinsel.

Die Usedomer Literaturtage eröffnen alljährlich das Kulturjahr auf der sonnenreichen Insel Usedom mit neuen literarischen Perspektiven, brennenden Gegenwartsthemen und hochkarätigen Autorinnen und Autoren. Dabei blickt das Literaturfest über unsere östlichen Landesgrenzen, entdeckt unbekannte Sichtweisen, baut Vorurteile ab und verbindet über Zeiten und Räume hinweg.

Europäischer Dialog im Fokus

2009 wurden die Usedomer Literaturtage erstmals veranstaltet. Seitdem treffen sich bedeutende Autorinnen und Autoren aus Literatur, Theater, Religion und Gesellschaft in den kaiserlichen Seebädern Ahlbeck und Heringsdorf sowie in dem Ostseebad Zinnowitz, um in zahlreichen Lesungen ihre künstlerische Auseinandersetzung mit der Geschichte und Gegenwart Mitteleuropas zu präsentieren.

In den vergangenen Jahren waren die Literaturnobelpreisträgerinnen Olga Tokarcuk, Swetlana Alexijewitsch und Herta Müller zu Gast. Ein besonderer Höhepunkt ist zudem die Verleihung des Usedomer Literaturpreises an junge Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die sich in besonderer Weise um den europäischen Dialog verdient gemacht haben.

Die Usedomer Literaturtage sind Kulturpartner von NDR Kultur.

Förderverein Usedomer Musikfreunde e.V. Maxim-Gorki-Straße 13

17424 Seebad Heringsdorf

Tel. (038378) 34647

info@usedomer-musikfestival.de



Festivalprogramm und weitere Informationen auf der Website der Literaturtage

Karte: Hier finden die Usedomer Literaturtage statt

