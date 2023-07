Schriftsteller Peter Bieri alias Pascal Mercier ist tot Stand: 04.07.2023 11:16 Uhr Der Schweizer Schriftsteller Peter Bieri, bekannt unter seinem Pseudonym Pascal Mercier, ist im Alter von 79 Jahren in Berlin gestorben. Das teilte der Hanser Verlag am Dienstag mit. Mit seinem Roman "Nachtzug nach Lissabon" wurde der Schweizer international berühmt.

"Peter Bieri hat in eigenem Namen und unter seinem nom de plume ein Leben lang gezeigt, wie sich Gedanken und Geschichten gegenseitig beflügeln", teilte Jo Lendle, Verleger des Autors mit. Der Philosoph hatte jahrelang eine Professur an der Freien Universität in Berlin. Für sein literarisches Schaffen erfand Peter Bieri das Pseudonym Pascal Mercier. "Der Philosoph hat vom Erzähler gelernt - und umgekehrt bringen seine Romane die großen Menschheitsfragen zum Leben", so Lendle.

"Nachtzug nach Lissabon" machte Bieri zum Bestseller-Autor

Merciers bekanntester Roman "Nachtzug nach Lissabon" wurde in mehr als 40 Sprachen übersetzt und 2013 mit Jeremy Irons in der Hauptrolle verfilmt. Der Roman erzählt von einer Reise zu sich selbst. Der einsame Schweizer Professor Raimund Gregorius wird durch eine schicksalhafte Begegnung und ein kleines Buch voll inspirierender Gedanken nach Portugal getrieben. Von der Erkenntnis in seinem Leben das Abenteuer verpasst zu haben, sucht der 57-Jährige in Lissabon nach dem Autor des Buches.

In ausführlichen Rückblicken erfährt Gregorius immer mehr aus dessen Leben, das ihn zu einem kompromisslosen Arzt, zum Widerstandskämpfer gegen die Salazar-Diktatur, zum leidenschaftlichen Liebenden und Philosophen macht. Und immer deutlicher wird für ihn das Gefühl, seine eigenen Chancen im Leben verpasst zu haben.

AUDIO: Nachtzug nach Lissabon (2 Min) Nachtzug nach Lissabon (2 Min)

Auf dem Weg zur Selbstfindung

In seinen akademischen Arbeiten beschäftigte sich Peter Bieri mit der Philosophie des Geistes, der Erkenntnis und der Sprache. Als Pascal Mercier verstand er es, diese Themen mit leichter Erzählstimme in hochgradig reflektierte Romane zu verpacken. Häufig handeln seine Geschichten von sich ergründenden Menschen. Auch in seinem letztem Roman "Das Gewicht der Worte" schlägt der Protagonist, ein Übersetzer, einen anderen Lebensweg ein, als ein schicksalhaftes Erlebnis in ihm den Wunsch nach einer Neuausrichtung weckt: Statt die Worte anderer zu übersetzen, will er nun eigene finden.

Auch Peter Bieri hat erst spät seine eigenen Worte gefunden: Mit 51 Jahren begann er mit dem literarischen Schreiben. Am 27. Juni ist der Schriftsteller nun mit 79 Jahren in Berlin gestorben.

AUDIO: Pascal Mercier: "Das Gewicht der Worte" (5 Min) Pascal Mercier: "Das Gewicht der Worte" (5 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 04.07.2023 | 10:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane