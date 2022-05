Schriftsteller Friedrich Christian Delius gestorben Stand: 31.05.2022 11:55 Uhr Friedrich Christian Delius, der Autor und Mitglied der legendären Gruppe 47, starb am Montag im Alter von 79 Jahren in Berlin, wie die Rowohlt Verlage mitteilten.

Geboren wurde Delius am 13. Februar 1943 in Rom. Im Alter von 21 Jahren stieß er zur Gruppe 47. Delius' Romane und Erzählungen, übersetzt in mehr als 20 Sprachen, spiegeln deutsche Geschichte und Mentalitätsgeschichte wider: "Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde" etwa ist an das Schlüsseljahr 1954 und das "Wunder von Bern" geknüpft, die Deutsche-Herbst-Trilogie an den Terror der RAF, "Der Spaziergang von Rostock nach Syrakus" an die Erfahrung der deutschen Teilung, "Die Birnen von Ribbeck" an die deutsche Wiedervereinigung.

AUDIO: Zum Tod von F.C. Delius: Ein Gespräch mit Joachim Dicks (5 Min) Zum Tod von F.C. Delius: Ein Gespräch mit Joachim Dicks (5 Min)

Delius Lektor für DDR-Autoren

Delius zählt zu den bedeutendsten Autoren der deutschen Gegenwartsliteratur. Zudem trug er in den 60er- und 70er-Jahren unter anderem als Lektor für die Verlage Wagenbach und Rotbuch dazu bei, Autoren aus der DDR im Westen bekannt zu machen. Delius wurde 2011 mit dem Georg-Büchner-Preis geehrt. Er war Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und der Akademie der Künste Berlin.

