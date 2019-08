Stand: 26.08.2019 15:15 Uhr

Von der hysterischen Gereiztheit in Deutschland Wenn die Chinesen Rügen kaufen, dann denkt an mich von Friedrich Christian Delius Vorgestellt von Annemarie Stoltenberg

Mitte der 60er-Jahre hat der 1943 in Rom geborene, in Hessen aufgewachsene Schriftsteller Friedrich Christian Delius die literarische Bühne betreten und seitdem ist er dort präsent als hellwacher Geist und kritischer Beobachter. Er habe die Geschichte der deutschen Bewusstseinslagen im 20. Jahrhundert erforscht, hieß es, als er mit dem Büchner Preis ausgezeichnet wurde. Sein neuer Roman hat den Titel: "Wenn die Chinesen Rügen kaufen, dann denkt an mich".

Bei diesem neuen Roman von Friedrich Christian Delius handelt es sich um Rollenprosa. Der, der hier spricht, ist ein Wirtschaftsredakteur. Er ist von seiner sehr konservativen Zeitung entlassen worden. Er erzählt seine Geschichte:

Als ich den Brief gestern Morgen auf dem Tisch liegen sah, wusste ich Bescheid, obwohl der Himmel heiter war. Solche Briefe kommen freitags. Leseprobe

Der Journalist ist überzeugt davon, dass ihm gekündigt wurde wegen seiner kritischen Artikel über die Bundeskanzlerin, die er für die "Meistüberschätzte" hält. Um mit seiner neuen Lebenssituation fertig zu werden, will er:

Täglich ein paar Sätze festhalten, ein Tagebuch, ohne jede Chronistenpflicht. Leseprobe

Wie war das damals am Anfang des Jahrhunderts?

Um eine Ansprechpartnerin zu haben, richtet er seine Gedanken an seine Nichte Lena, der er erzählen will:

Wie war das damals am Anfang des Jahrhunderts, in den letzten Merkel-Jahren, als Europa bröckelte? Einverstanden, Leserin Lena? Leseprobe

In seiner Zeit als Wirtschaftsredakteur wurde er von den Kollegen "Kassandra" genannt, weil er wieder und wieder düstere Szenarien zur wirtschaftlichen Zukunft des Landes vorhergesagt hat. Eine große Gefahr für Europa, so seine Meinung, gehe von China aus:

Es ist ein Gemeinplatz, der Westen ist im Abstieg. China steigt auf. ... Wo die EU Risiken sieht, sieht China Chancen. Aber unsere Sparfüchse und Bankenschmeichler verschenken Griechenland an China. In gut zehn Jahren werden die Chinesen, und nicht nur ihre Roboter, den Weltmarkt beherrschen. Leseprobe

Fehler in der Politik werden korrekt benannt

Er mag in vielem recht haben, dieser zurzeit arbeitslose Wirtschaftsexperte, aber bisweilen ist die Luft über diesem Gedanken-Stammtisch auch etwas dünn und manche seiner Analysen scheinen nicht komplex genug gedacht. Aber vermutlich trifft er durchaus die Meinung vieler Zeitgenossen und er weiß Fehler in der politischen Landschaft konkret zu benennen, wie das Fehlen einer konsequenten Besteuerung der Superreichen und die mangelnde politische Kontrolle der Banken. Einmal bezieht der Ich-Erzähler sich auf einen offenkundigen Bruder im Geiste:

Ein Artikel von F.C. Delius "über den frechsten Dichter aller Zeiten", der hat mich frecher gemacht als erlaubt. Die Achtundsechziger sind schuld! Leseprobe

Die Schuld an allem, was schief läuft im Staate, gibt der Wirtschaftsexperte in diesem Roman immer wieder Angela Merkel, der er vorwirft, sie sei ...

... ohne Linie, ohne Energie, ohne Inhalt, nur bröselnde Macht. Leseprobe

Bittere Zukunftsprognosen, besänftigende Jazz-Konzerte

Den Text lesend, fragt man sich, welchen Handlungsspielraum hat eine Bundeskanzlerin in Wirklichkeit? An welcher Stelle hätte sie tatsächlich so resolut eingreifen können wie gefordert? Wird hier nicht die Rolle einer Staatsdienerin überhöht? Jede ihrer Entscheidungen hat immerhin scharfe, heftige Kritik und Gegenwind ausgelöst.

Die Kommentare zur politischen Stimmungslage der Nation, zu den bitteren Zukunftsprognosen werden unterbrochen durch Alltagsszenen. Dem Ich-Erzähler geht es gut, er hat inneres Rüstzeug. Seine Nerven besänftigt er mit Jazz-Konzerten. Dann erscheint ein Besucher aus den USA, man wandert gemeinsam auf der Insel Rügen. Schließlich kommt ein Angebot, wieder professionell schreiben zu können, und die Aufzeichnungen enden selbstironisch und selbstkritisch:

Tagebuchschreiber werden mit der Zeit zu Narzissten und/oder Weltverächtern und/oder Misanthropen. Noch ein Grund, so langsam mit diesen Notizen aufzuhören. Leseprobe

Friedrich Christian Delius versteht es, die politische Stimmungslage und die derzeit fast hysterische Gereiztheit in Deutschland zu erfassen.

Wenn die Chinesen Rügen kaufen, dann denkt an mich von Friedrich Christian Delius Seitenzahl: 256 Seiten Genre: Roman Verlag: Rowohlt Bestellnummer: 978-3737100762 Preis: 20,00 €

