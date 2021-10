Stand: 19.10.2021 10:40 Uhr Regionalkrimis aus dem Norden

Herbstzeit ist Krimizeit - je nördlicher, desto düsterer. Corona-bedingt feiern auch in diesem Jahr noch nicht alle Krimifestivals ein Comeback. Doch NDR.de zeigt, wo im Norden weiter literarisch ermittelt wird. Dabei können Sie uns unterstützen. Sagen Sie uns, wer in Ihrer Region die Fälle löst und schicken Sie uns ein Foto von den Krimischauplätzen. Lassen Sie uns in Osnabrück beginnen...