Jürgen Roland: Der Pionier des deutschen Krimis Stand: 24.03.2025 16:53 Uhr Stahlnetz, Tatort, Großstadtrevier: Der Fernsehmacher Jürgen Roland galt als Pionier und Meister des deutschen TV-Krimis. Vor zehn Jahren, am 21. September 2007, ist er in Hamburg gestorben.

Der Hamburger Regisseur feierte seine ersten Erfolge, als das deutsche Fernsehen noch in den Kinderschuhen steckte. Vor allem Kriminalfälle faszinierten Roland ein Leben lang. Als Filmemacher legte er stets großen Wert darauf, die Ermittlungsarbeit der Polizei möglichst genau in seinen Filmen wiederzugeben. Unter Polizisten genoss er deshalb große Anerkennung.

Hamburger Schüler mit Leidenschaft für Krimis

Jürgen Roland wurde am 25. Dezember 1925 als Jürgen Schellack in Hamburg geboren, wuchs in der Hansestadt auf und absolvierte dort sein Abitur. Schon als Schüler hatten es ihm Krimis angetan. Er schrieb kleine Kriminalstücke und führte sie anschließend zusammen mit seinen Freunden auf. Den Meisterdetektiv spielte er dabei am liebsten selbst. Noch vor dem Start ins Berufsleben musste er als junger Soldat in den Krieg ziehen.

Von der BBC zum NWDR

Seine Berufslaufbahn begann Jürgen Roland nach Kriegsende beim damals neuen Medium Fernsehen. Als Reporter im Hamburger Stadtteil St. Pauli knüpfte er erste Kontakte zur Polizei, deren Arbeit ihn von Anfang an faszinierte. 1948 wurde Roland Regieassistent und besuchte zwei Jahre später die Fernsehschule der BBC in London.

Wieder zurück in Hamburg nahm er einen Job als Redakteur beim NWDR in Hamburg an, dem heutigen NDR. Eine seiner ersten Sendungen war ein Vorläufer der heutigen Talkshow: In "Was ist los in Hamburg?" informierte ab 1952 über Neuigkeiten aus der Hansestadt. Roland interviewte Gäste in einem Fernsehstudio, das sich im Bunker auf dem Hamburger Heiligengeistfeld befand.

Jürgen Roland etabliert neues Genre Fernsehkrimi

Jürgen Rolands Auszeichnungen 1961 Goldmedaille der Polizei

1961 Goldener Bildschirm der Zeitschrift TV Hören und Sehen

1962 Drehbuchprämie der Bundesregierung

1965 Silbernes Filmband der Bundesregierung

1965 Goldene Leinwand, Hauptverband Deutscher Filmtheater

1966 Drehbuchprämie der Bundesregierung

1986 Bundesverdienstkreuz

1990 Ehren-Glauser, Syndikat deutscher Krimi-Schreiber

2003 Roland = Krimipreis für innovatives Filmschaffen, benannt nach Jürgen Roland

2005 Ehrenkommissar der Bremer Polizei

Die meisten Fernsehzuschauer lernten Jürgen Roland durch seine Krimiserien kennen. Mit der Sendung "Der Polizeibericht meldet ..." führte der damals 28-Jährige 1953 die Kriminalserie als neues Genre im deutschen Fernsehen ein. Fälle aus überwiegend Hamburger Polizeiakten wurden im Studio besprochen und zum Teil mit Filmszenen illustriert. Ein Off-Sprecher kommentierte die Szenen, wodurch die Sendung einen dokumentarischen Charakter bekam.

Stahlnetz-Filme sind regelrechte Straßenfeger

Fünf Jahre später ging die erste Stahlnetz-Folge mit dem Titel "Mordfall Oberhausen" auf Sendung. Die überaus beliebte Serie lief von 1958 bis 1968 in 22 Folgen. Mit Rekordeinschaltquoten von bis zu 64 Prozent war auch die 1967 zum ersten Mal ausgestrahlte Krimi-Quiz-Reihe "Dem Täter auf der Spur" ein Zuschauermagnet: Roland empfing zwei prominente Gäste und zeigte ihnen einen Kriminalfilm. Während Gäste darüber rätselten, wer der Täter ist, gaben Kommissar Bernard (Günther Neutze) und Inspektor Mireux (Günter Stoll) ihre Tipps ab.

Edgar-Wallace-Filme, Tatort, Großstadtrevier

Ende der 50er-Jahre drehte Roland auch Kinostreifen, unter anderem die Edgar-Wallace-Verfilmungen "Der rote Kreis" und "Der grüne Bogenschütze". Zu seinen berühmtesten Produktionen gehört der mehrfach ausgezeichnete Film "Polizeirevier Davidswache" (1965), für dessen Recherche er vier Wochen lang auf dem Polizeirevier der Hamburger Davidwache arbeitete. In den 70er-Jahren moderierte er für kurze Zeit die Aktuelle Schaubude, konzentrierte sich danach aber wieder auf seine Regiekarriere. Es folgten zehn Tatort-Episoden und ab 1986 die Vorabendserie Großstadtrevier im Ersten, die ebenfalls mehrfach preisgekrönt wurde.

2005 erhielt die Serie die Goldene Kamera in der Kategorie "Beste deutsche Kultserie". Das Team widmete die Auszeichnung Jürgen Roland, der 47 Mal Regie führte, Drehbücher schrieb und bisweilen als Statist selbst die Polizeiuniform anzog. Nach langer Krankheit starb der Filmemacher am 21. September 2007 im Alter von 81 Jahren.

