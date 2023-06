Lesung aus dem Roman "22 Bahnen" von Caroline Wahl Stand: 20.06.2023 14:47 Uhr Caroline Wahls "22 Bahnen" ist ein rauer, aber auch zärtlicher Roman über Verheerungen und Freuden des Familienlebens. Carolin Haupt liest daraus vor.

Tildas Tage sind streng durchgetaktet: studieren, Geld verdienen an der Supermarktkasse, sich um Ida, ihre kleine Schwester kümmern - und an schlechten Tagen auch um ihre alkoholkranke Mutter. Die Väter der Halbschwestern glänzen durch Abwesenheit. Einzig das Freibad bietet Entspannung. Die Dinge geraten in Bewegung, als Tilda eine Promotionsstelle in Berlin in Aussicht gestellt bekommt, und als Victor auftaucht, der genau wie sie immer 22 Bahnen schwimmt. Kann nun alles gut werden?

Zu hören sind die Lesungen vom 26. Juni bis 7. Juli 2023, von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Folgen sieben Tage zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 26. Juni 2023 8.30 Uhr 2 27. Juni 2023 8.30 Uhr 3 28. Juni 2023 8.30 Uhr 4 29. Juni 2023 8.30 Uhr 5 30. Juni 2023 8.30 Uhr 6 3. Juli 2023 8.30 Uhr 7 4. Juli 2023 8.30 Uhr 8 5. Juli 2023 8.30 Uhr 9 6. Juli 2023 8.30 Uhr 10 7. Juli 2023 8.30 Uhr

