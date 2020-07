Stand: 20.07.2020 08:00 Uhr - NDR 1 Radio MV

Irina Liebmann erhält den Uwe-Johnson-Preis 2020

Die Schriftstellerin Irina Liebmann erhält den diesjährigen Uwe-Johnson-Preis.Dies gab die Mecklenburgische Literaturgesellschaft in Neubrandenburg bekannt. Liebmann wird für ihren Roman "Die große Hamburger Straße" ausgezeichnet. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert und soll am 9. Oktober übergeben werden.

Gedächtnis und Erinnerung seien schon immer zentrale Achsen im Gesamtwerk von Irina Liebmann, so die Jury in ihrer Begründung. Dafür habe sich die 1943 in Moskau geborene Autorin "auf akribische Spurensuche begeben", ähnlich wie Uwe Johnson.

"Ein Bogen bis in die Gegenwart"

In ihrem neuen Roman "Die große Hamburger Straße" fasst Liebmann ihre gesamte bisherige Arbeit über die alte Mitte Berlins in einem Werk zusammen und schlägt einen Bogen vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Verbunden mit der Frage, was aus den jüdischen Bewohnern der Straße geworden ist, die ab 1942 deportiert wurden. Der Uwe-Johnson-Preis wird von der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft, dem Humanistischen Verband Deutschlands Berlin-Brandenburg sowie der Berliner Kanzlei Gentz und Partner verliehen.

Preis wurde 1994 erstmals verliehen

Der Preis würdigt herausragende literarische Werke, in denen sich Anknüpfungspunkte zur Poetik Uwe Johnsons finden und deren Blickwinkel unbestechlich und jenseits "einfacher Wahrheiten" auf die deutsche Geschichte, Gegenwart und Zukunft gerichtet ist.

Er wurde 1994 erstmals verliehen. Zu den Preisträgern gehören unter anderen Walter Kempowski, Lutz Seiler und Christa Wolf. Zuletzt wurden Kenah Cusanit mit dem Uwe-Johnson-Förderpreis 2019 und Ralf Rothmann mit dem Uwe-Johnson-Preis 2018 gewürdigt.

Weitere Informationen Cramon plant Denkmal für Schriftsteller Uwe Johnson An den mit Mecklenburg-Vorpommern eng verbundenen Schriftsteller Uwe Johnson soll im Dorf Cramon bei Schwerin künftig ein Denkmal erinnern. Dort hat er als Kind seine Ferien verbracht. mehr Uwe Johnson - Dichter der deutschen Teilung Die Spaltung Deutschlands war sein zentrales Motiv, doch Uwe Johnson selbst wurde weder in Ost- noch in Westdeutschland heimisch. Am 20. Juli 1934 wurde der Autor geboren - ein Porträt. mehr Norddeutsche Autoren Norddeutsche Landschaften und Familientraditionen oder die Aufarbeitung von Weltkriegen - das sind einige Themen der Schriftsteller, die im Norden lebten und leben. mehr