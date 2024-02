Preis der Leipziger Buchmesse: Anke Feuchtenberger ist nominiert Stand: 29.02.2024 11:28 Uhr Große Überraschung bei den Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse. Die Zeichnerin und Professorin an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg, Anke Feuchtenberger, ist für ihre Graphic Novel "Genossin Kuckuck" in der engeren Wahl für den renommierten Preis.

Die gehobene Überraschung gehört seit jeher zur Kernkompetenz des Leipziger Buchpreises. Aber was die Jury heute verkündet hat, war nicht zu erwarten: Nominiert ist erstmals ein Comic, oder - wenn man ein seriöser klingendes Etikett verwenden will - eine Graphic Novel. "Genossin Kuckuck" von Anke Feuchtenberger, der berühmten Zeichnerin und einflussreichen Lehrerin an der HAW, der Hamburger Hochschule für Angewandte Wissenschaften, an der es eine bedeutende Abteilung für Illustration gibt.

Anke Feuchtenberger hat Hamburg zu einem bedeutenden Comic-Standort gemacht

Anke Feuchtenberger gehört ja sowieso ganz maßgeblich zu jenen Künstlern und Künstlerinnen, die Hamburg in den letzten 25 Jahren zu einem so bedeutenden Comic-Standort gemacht haben. In "Genossin Kuckuck" erzählt sie mit, wie die Jury sagt, "magisch-düsteren Bildern" und ganz kurzen poetischen Zwischentexten von einer Kindheit und Jugend in der DDR, ein sehr persönliches Buch auf über 500 Seiten und 800 Zeichnungen also. Das ist jedenfalls - auch perspektivisch - eine sehr spannende Nominierung, sie erinnert ein bisschen an das, was die damalige Jury 2015 gemacht hat.

Da hat sie nämlich in den einschlägigen Lexika nachgeschaut, was das eigentlich bedeutet, "Belletristik" - und hat dann zur Überraschung des gesamten Literaturbetriebs, der aber auch keine Möglichkeit sah, irgendwie zu widersprechen, festgestellt: auch Lyrik gehört zur Belletristik, weswegen damals Jan Wagner nominiert wurde, den keiner für den Preis auf den Schirm gehabt hatte, und er gewann ihn dann auch für seinen Gedichtband "Regentonnenvariationen". Analog dazu kann man durchaus spekulieren: Wenn die Jury sich schon traut, einen Comic zu nominieren, kann sie ihn doch konsequenterweise auch gleich auszeichnen.

Die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse

In der Kategorie Belletristik sind 2024 nominiert:

Anke Feuchtenberger: " Genossin Kuckuck" (Reprodukt)

" Genossin Kuckuck" (Reprodukt) Wolf Haas: "Eigentum" (Hanser Verlag)

"Eigentum" (Hanser Verlag) Inga Machel: "Auf den Gleisen" (Rowohlt)

"Auf den Gleisen" (Rowohlt) Barbi Marković: "Minihorror" (Residenz Verlag)

"Minihorror" (Residenz Verlag) Dana Vowinckel: "Gewässer im Ziplock" (Suhrkamp)

Auch Sachbücher und Übersetzungen auf der Liste zum Preis der Leipziger Buchmesse

Im Bereich Sachbuch und Essayistik stehen unter den Nominierten

Jens Beckert - "Verkaufte Zukunft. Warum der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht" (Suhrkamp)

Christina Clemm - "Gegen Frauenhass" (Hanser Berlin)

Tom Holert: "ca. 1972 - Gewalt - Identität - Methode" (Spector Books)

Christina Morina - "Tausend Aufbrüche. Die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er-Jahren" (Siedler Verlag)

"Jahrhundertstimmen 1945-2000 – Deutsche Geschichte in über 400 Originalaufnahmen. Jahrhundertstimmen II" (Der Hörverlag) - herausgegeben von Christiane Collorio, Ines Geipel, Ulrich Herbert, Michael Krüger, und Hans Sarkowicz.

Die Nominierten in der Sparte Übersetzung

In der Sparte Übersetzung nominierte die Jury:

Ki-Hyang Lee - "Der Fluch des Hasen" von Bora Chung (CulturBooks) - aus dem Koreanischen.

Klaus Detlef Olof, - "18 Kilometer bis Ljubljana" von Goran Vojnović (Folio Verlag) - aus dem Slowenischen

Lisa Palmes - "Bitternis" von Joanna Bator (Suhrkamp) - aus dem Polnischen.

Jennie Seitz - "Nimm meinen Schmerz. Geschichten aus dem Krieg" von Katerina Gordeeva (Droemer HC) - aus dem Russischen

Ron Winkler - "Angefangen mit San Francisco. Gedichte" von Lawrence Ferlinghetti (Schöffling & Co) - aus dem Englischen.

Preisverleihung zum Auftakt der Buchmesse am 21. März

Mit dem Preis der Leipziger Buchmesse werden seit 2005 herausragende deutschsprachige Neuerscheinungen geehrt. Das besondere daran: Er wird in gleich drei Kategorien vergeben - Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung - und ist damit ein gelungenes Abbild preiswürdiger Gegenwartsliteratur. Der Preis ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert. Er wird am ersten Tag der Leipziger Buchmesse am 21. März verliehen.

