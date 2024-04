eat.READ.sleep.: (110) Brioche und Blindenschrift Stand: 12.04.2024 06:00 Uhr Jan und Daniel sprechen über das beste Lesewetter sowie die beste Einschlaflektüre und lernen bei Thomas Zwerina mehr über die Braille-Schrift.

Jan und Daniel klären, welches wohl das beste Lesewetter und welche die beste Einschlaflektüre ist. Außerdem besprechen sie den Bestseller "Dark Sigils" von Anna Benning. So richtig begeistert sind beide nicht und den Hype um das Buch können sie trotz enthaltener "Chaosmagie" nicht so recht nachvollziehen. Da stößt das - Zitat Daniel - richtige Kerlebuch, der Historienroman "Essex Dogs" von Dan Jones, schon eher auf Gegenliebe. Jan ist überzeugt, dass es von diesem packenden Buch bald eine Verfilmung geben wird. Der blinde Autor und Musiker Thomas Zwerina, gibt den Hosts als Gast Nachhilfe in der so genannten Braille-Schrift und verrät, dass er viele seiner Texte mit einer alten mechanischen Punktschriftmaschine verfasst. Ansonsten ist Daniel nach seinem Urlaub in Irland ein bisschen verliebt in die blumige irische Sprache und hat Probleme in der literarischen Vorspeise die normannische Butter herauszuschmecken.

AUDIO: (110) Brioche und Blindenschrift (63 Min) (110) Brioche und Blindenschrift (63 Min)

Die Bücher der Sendung:

Thomas Zwerina : "Eine Fingerkuppe Freiheit" (HarperCollins) 193 Seiten. 24 Euro

: "Eine Fingerkuppe Freiheit" (HarperCollins) 193 Seiten. 24 Euro Anna Benning : "Dark Sigils. Wen das Schicksal betrügt" (S. Fischer Verlag). 464 Seiten. 20 Euro. Das Ganze gibt es auch als Hörbuch, im Argon Verlag, gelesen von Martha Kindermann.

: "Dark Sigils. Wen das Schicksal betrügt" (S. Fischer Verlag). 464 Seiten. 20 Euro. Das Ganze gibt es auch als Hörbuch, im Argon Verlag, gelesen von Martha Kindermann. Moussa Abadi . "Die Königin und der Kalligraph". Deutsch von Gerhard Meier. 224 Seiten. 26 Euro.

. "Die Königin und der Kalligraph". Deutsch von Gerhard Meier. 224 Seiten. 26 Euro. Dan Jones : "Essex Dogs". Deutsch von Heike Schlatterer und Wolfram Ströle. CH Beck. 471 Seiten, 26 Euro. Hörbuch: Bei Audible, gelesen von Stefan Kaminsky

: "Essex Dogs". Deutsch von Heike Schlatterer und Wolfram Ströle. CH Beck. 471 Seiten, 26 Euro. Hörbuch: Bei Audible, gelesen von Stefan Kaminsky Amor Towles: "Ein Gentleman in Moskau". Deutsch von Susanne Höbel. Ullstein Taschenbuch. 560 Seiten. 14,99 Euro. Hörbuch: Bei HörbucHHamburg, gelesen von Hans Jürgen Stockerl

Tipps von Jasmin Ciplak



Christine Brand : "Blind". Gelesen von Martina Treger (Random House)

: "Blind". Gelesen von Martina Treger (Random House) Saliya Kahawatte: "Mein Blind Date mit dem Leben". Gelesen von Carl Mike (SAGA Egmont)

Das Rezept für Brioche à la Familie Braille

200 ml Milch

60 Gramm Zucker

ein halber Würfel frische Hefe

500 Gramm Mehl

100 Gramm Butter (am besten normannische)

(am besten normannische) 3 große Eier

Salz

Bei Bedarf: ein Löffel Karamellsirup

Zubereitung:

Milch und Zucker in einer Rührschüssel vermischen. Die Hefe zerbröseln und hineingeben, dann kräftig umrühren. Anschließend zwei Eier, Mehl, eine Prise Salz und den Karamellsirup hinzufügen und zu einem glatten Teig verrühren. Anschließend die Butter in kleine Stücke schneiden und nacheinander mit dem Teig vermischen. Die Teigmasse zu einer Kugel formen und an einem warmen Ort für etwa 90 Minuten ruhen lassen, damit die Hefe aufgeht.

Hefeteig aus der Schüssel nehmen und in gleich große Kugeln aufteilen. In eine entsprechende Form geben (Muffinform oder Kastenform). Ein Eigelb trennen und mit einem Pinsel auf den Teig streichen. Dann etwa 30 Minuten bei 180 Grad im Ofen backen, bis die Brioches goldgelb glänzen. Guten Appetit.

Eine Brioche ist wie die Seele einer kleinen Prinzessin, zerbrechlich und bröselig. Wie die Menschenkinder. Aus: Thomas Zwerina: Eine Fingerkuppe Freiheit.

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

Die Hosts Jan Ehlert Ohne ein Buch geht Jan Ehlert nicht vor die Tür - warum auch: Am liebsten liest der Buchenthusiast auf den Terrassen von schönen Cafés, gerne auch in Frankreich. mehr Daniel Kaiser Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | eat.READ.sleep. Bücher für dich | 13.04.2024 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Krimis