Hanns Zischler liest "Mann vom Meer" von Volker Weidermann Stand: 07.06.2023 15:08 Uhr Die Biografie des großen deutschen Schriftstellers und Nobelpreisträgers und seiner Familie vom Meer aus gesehen - und gleichzeitig ein Buch über das Dunkle, Bedrohliche, Verlockende und Befreiende.

Das Meer war für Thomas Mann sein Leben lang ein Ort der Sehnsucht und des verheißungsvollen Sogs in die Tiefe, ein Ort der Befreiung von den bürgerlichen, politischen und erotischen Zwängen seines Lebens. Aufgewachsen an der rauen Ostsee, ziehen ihn der Glanz und die Wärme des Mittelmeers magisch an, wo er sich in junge Männer verliebt. Dann aber folgt er den Konventionen der Zeit und heiratet Katia. Die Biografie des großen deutschen Schriftstellers und Nobelpreisträgers und seiner Familie vom Meer aus gesehen - und gleichzeitig ein Buch über das Dunkle, Bedrohliche, Verlockende und Befreiende.

Zu hören sind die Lesungen vom 12. bis 23. Juni 2023, von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Folgen sieben Tage zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 12. Juni 2023 8.30 Uhr 2 13. Juni 2023 8.30 Uhr 3 14. Juni 2023 8.30 Uhr 4 15. Juni 2023 8.30 Uhr 5 16. Juni 2023 8.30 Uhr 6 19. Juni 2023 8.30 Uhr 7 20. Juni 2023 8.30 Uhr 8 21. Juni 2023 8.30 Uhr 9 22. Juni 2023 8.30 Uhr 10 23. Juni 2023 8.30 Uhr

