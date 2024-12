Hamburgerin erschafft Kinderbücher über Wut, Freude und Angst Stand: 18.12.2024 09:15 Uhr Die Illustratorin und Autorin Elisa Eckartsberg lebt in Schnelsen. Sie schreibt Kinderbücher, die Gefühle wie Wut, Freude, Trauer oder Angst thematisieren. Alles selbst gezeichnet, geschrieben und verlegt. Mittlerweile kann sie davon leben. Beitrag anhören 3 Min

von Danny Marques Marçalo

Trauer sieht am niedlichsten aus. Ein haariges elefantenartiges blaues Wesen, samt traurig rumhängendem Rüssel. Das gibt es inzwischen als Stofftierchen. Elisa Eckartsbergs Figuren sind mittlerweile auch als Spielzeuge gefragt. Vier Bücher, über Wut, Trauer, Angst und Freude hat sie geschrieben und gezeichnet. "Ich habe selber nicht so richtig Zugang zu meinen Gefühlen bekommen und da dachte ich, ich forsche mal nach. Diese ganze Forschungsreise hat mich dahin geführt, wo ich jetzt bin. Ich wollte schon immer Kinderbücher machen", sagt Elisa Eckartsberg.

Sie zeichnet am IPad mit einem elektronischen Stift und gestaltet die Buchseiten selbst am Computer. Sie ist gelernte Grafikerin. "Ich war lange selbstständig und kurzfristig auch mal in einer Festanstellung, die ich dann gekündigt habe, um meine Bücher zu veröffentlichen."

Elisa Eckartsbergs Bücher erzählen von Gefühlen

Die Bücher erzählen herzerwärmend von den Gefühlen. Wie die Trauer einen runterziehen kann. Wie die Freude ein Gefühl ist, das in viele Richtungen springen kann. Immer dargestellt als niedliche, fast muppetartige Charaktere. 2020 hat Elisa Eckartsberg ihre gesamte Karriere dafür über den Haufen geworfen. "Lustigerweise gab es Sprüche von außen, wie: 'Bist du nicht ganz dicht? Hackt's bei dir, dass du kündigst und nicht weißt, was daraus wird.' Ich habe gelernt, dass das gar nicht meine Angst ist, sondern die der anderen. Ich fand das eher als einen konsequenten Schritt."

Texte schreiben ist keine Schwierigkeit, aber Bilder malen

Für ihre Bücher hat sie auch einen eigenen Verlag gegründet, Juniek, ein Wortspiel mit den Namen ihrer Kinder. Völlig ahnungslos habe sie sich auf den Buchmarkt geschmissen, sagt sie. Dabei schnell viel gelernt und festgestellt, für sie als Grafikerin ist nicht das Texte schreiben die größte Schwierigkeit, sondern es sind die Bilder. "Das Schreiben kommt irgendwann, das wabert alles im Kopf. Das Anstrengende ist das Zeichnen, dass das, was man sich vorstellt, dass man das aufs Papier, oder in dem Fall digital so hinbekommt."

Elisa Eckartsberg ist alleinerziehend und selbstständig

Sie wolle "ihre" Gefühle noch größter machen. Beim Spaziergang durch Schnelsen zeigt sie auf eine Accessoire-Boutique, die ihre Bücher auch ins Programm genommen hat. Das würde ein großer Verlag so niemals machen, sagt Elisa Eckartsberg. Ihren komplizierten Weg in der Buchwelt geht sie, während sie zwei Teenager großzieht. "Ich stehe relativ früh auf, meist noch vor den Jungs, bevor die wach sind. Damit ich was schaffen kann, oder Zeit für mich habe. Irgendwie arrangiert man sich. Man denkt immer, alleine ist es ganz schön schwierig, aber manchmal ist es sogar einfacher, wenn man seine Struktur hat."

Bücher stehen in Buchhandlungen zwischen Astrid Lindgren und J.K Rowling

Elisa Eckartsberg hat vier Bücher, eine Plüschtierkollektion und sogar ein zu den Gefühlen passendes Kartenspiel entworfen. Auch im Schnelsener Büchereck, der Buchhandlung im Viertel, gibt es ihre Bücher, zwischen J.K. Rowling und Astrid Lindgren. "Das so ein Buch fertig wird, ist schon erstaunlich. Und es dann nochmal in der Buchhandlung zu sehen, das ist nochmal ein stolzes Gefühl. Auch neben diesen ganzen anderen Büchern, das kriegt man gar nicht so mit. Das ist sehr schön." Elisa Eckartsberg hat für ihren Traum auf Risiko gespielt. Es hat sich gelohnt. Ihre Bücher gibt es in ihrer Buchhandlung, oder auf der Website der Künstlerin.

