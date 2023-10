Deutscher Buchhandlungspreis: So sehen Siegerinnen aus Stand: 02.10.2023 11:53 Uhr Bei ihnen steht das Kulturgut Buch im Mittelpunkt: 108 unabhängige, inhabergeführte Läden werden heute in Stuttgart mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet. Zwei der Preise gehen nach Hannover.

von Agnes Bührig

Buchhändlerin Eva Horter steht vor einem Regal mit Kinder- und Jugendbüchern. Der ganze hintere Raum der Buchhandlung Mascha Kascha in der Nordstadt Hannovers ist mit Büchern für junge Leserinnen und Leser bestückt. Für Kundin Imke und ihre kleine Tochter sucht sie ein Buch für einen dreijährigen Freund des Kindes heraus. Am Ende wählt die junge Frau eine Geschichte, die im Zoo Hannover spielt. An ihrer Buchhandlung gefällt der Mutter besonders: "Es gibt eine gute Beratung und eine gute Auswahl, ich finde hier eigentlich immer was. Die Buchhandlung ist schön, klein und gemütlich. Alles ist auch schnell verfügbar, wenn man mal was bestellen muss."

Schöne Bücher bei Mascha Kascha

Die Nordstadt Hannovers sei ein bisschen wie ein Dorf in der Stadt, sagt Inhaberin Maria Glusgold. Mehr als zehn Jahre ist sie schon mit ihrer Buchhandlung im Viertel, inzwischen stark verwurzelt. Angesprochen auf ihr Erfolgsrezept verweist sie auf die vielen halbprivaten Kontakte in der Kundschaft, die sie sehr zielgenau beraten könne, weil sie die Menschen kenne. Dass ihr Laden den Untertitel "schöne Bücher" trägt, ist ein Hinweis auf ihre eigenen Vorlieben.

"Ich wollte ein kleines, handverlesenes Angebot präsentieren, weil ich oft in großen Buchhandlungen, aber auch in anderen großen Läden, immer total überfordert bin mit dem Angebot", so Glusgold. "‘Schöne Bücher’ ist natürlich sehr subjektiv. Es kann ein schönes Cover sein, eine tolle Gestaltung oder ein interessantes Thema. Es kann alles sein, was mich persönlich anspricht, wo ich sage: Oh, das ist schön." Sagt´s und greift das jüngste Werk des isländischen Autors Jón Kalman Stefánsson "Dein Fortsein ist Finsternis" aus dem Regal, das sie durch seine dichte Erzählweise begeistert hat. Doch ansonsten sind es auch viele Bücher kleiner Verlage, die sie im Angebot hat.

Buchhandlung Annabee: Feministische Literatur als Schwerpunkt

Das ist auch bei der Buchhandlung Annabee nicht anders, die ebenfalls mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet wird. "Männer töten" von Eva Resiniger heißt der Favorit aus dem Verlag Laykam von Buchhändlerin Caroline Momma. "Das ist das Erstlingswerk einer jungen, österreichischen Autorin", erklärt Momma. "Das Buch befasst sich mit einer Utopie, wie eine Gesellschaft oder menschliches Zusammenleben aussehen könnte, wenn unser Alltag und Leben nicht so von männlicher Gewalt bestimmt wäre."

Feministische Literatur ist ein Schwerpunkt der Buchhandlung Annabee, die von einem Frauenkollektiv geführt wird. "Bauch frei!", "Mütter" und "Kinder haben" lauten einige der Titel im Schaufenster, die sich mit selbstbestimmter Schwangerschaft beschäftigen oder mit der Frage, warum Sorgearbeit immer noch ungerecht verteilt ist.

Pläne der Stadtbibliothek: Weniger Aufträge für kleine Buchläden?

Sorgen macht der Buchhändlerin hingegen, dass die Stadtbibliothek Hannover plant, ihr Beschaffungsbudget europaweit auszuschreiben: "Das würde nämlich bedeuten, dass die Aufträge, die bisher an die ganzen kleinen lokalen Buchhandlungen in Hannover gegangen sind, an die großen Player der Branche gehen würden. Und dass eben dieses Budget der Stadtbibliothek nicht der Stadtkultur und auch den vielen kleinen Buchhandlungen, die es glücklicherweise in Hannover noch gibt, zu Gute kommen würde." Auch auf solch eine Entwicklung aufmerksam zu machen, dafür sei eine Auszeichnung wie der Deutsche Buchhandlungspreis gut. Beide Buchhandlungen erhalten ihn 2023 bereits zum dritten Mal.

Die Webseite des Deutschen Buchhandlungspreises listet alle nominierten und ausgezeichneten Buchläden auf.

