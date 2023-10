Barbara Nüsse liest "Der Akkordeonspieler" von Marie-Luise Scherer Stand: 09.10.2023 13:00 Uhr Marie-Luise Scherer, geboren am 15. Oktober 1938, war eine Ausnahmejournalistin. Schauspielerin Barbara Nüsse liest die literarische Reportage "Der Akkordeonspieler" in zehn Teilen.

Über zwanzig Jahre lang schrieb Marie-Luise Scherer lange Reportagen für das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Nach ihrem Tod im Dezember 2022 war in einem Nachruf von ihrer "Flaubert‘schen Hingabe an Satz und Wort" die Rede. Ihre Geschichte "Der Akkordeonspieler" stammt aus dem Jahr 2004. Held ist ein in der Berliner U-Bahn spielender Musiker, der nach dem Zusammenbruch des Sowjetreichs mit dem ihm zugeworfenen Geld seine in der kaukasischen Stadt Jessentuki gebliebene Familie ernährt. Eine Innenansicht von Migration und Globalisierung, bunt, burlesk und heute aktueller denn je.

Zu hören sind die Lesungen vom 9. Oktober bis 20. Oktober 2023 von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen stehen für Sie im Web und der Appp zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 9. Oktober 2023 8.30 Uhr 2 10. Oktober 2023 8.30 Uhr 3 11. Oktober 2023 8.30 Uhr 4 12. September 2023 8.30 Uhr 5 13. September 2023 8.30 Uhr 6 16. September 2023 8.30 Uhr 7 17. Oktober 2023 8.30 Uhr 8 19. September 2023 8.30 Uhr 9 20. September 2023 8.30 Uhr

