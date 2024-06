90 Jahre Donald Duck: Zeichner Ulrich Schröder und das Geheimnis des Schnabels Stand: 07.06.2024 12:40 Uhr Ulrich Schröder teilt viele Eigenschaften von Donald Duck. Kein Wunder zeichnet er die Disney-Figur doch schon seit Jahrzehnten. Ein Gespräch zum 90. Geburtstag von Donald Duck.

Mit einer blutigen Lippe fing die Liebe zu Donald Duck beim Zeichner Ulrich Schröder alles an. Er hat von der Mutter ein Mickey-Mouse-Heft geschenkt bekommen, nach dem er sich eine blutige Lippe geholt hatte. Im Gespräch hat er mit unserem NDR Kultur-Comicexperten Mathias Heller gesprochen:

Von Disney-Zeichner Volker Reiche haben Sie die Basics der Figuren gelernt. Welche sind denn das?

Ulrich Schröder: So wie ich am Anfang gezeichnet hab, waren das einzelne Details: die Augen, der Schnabel, der Hut, die Arme, die Hände und so weiter. Aber die passten nicht wirklich zusammen - es waren wie Puzzleteile. Und was der Volker mir beigebracht hat ist, dass die Figuren aus dem Trickfilm kommen. Und die müssen sich logisch bewegen, die müssen eine schöne Form zusammen ergeben. Wenn ich die Puzzleteile einzelne zusammensetzte, sieht das aus wie so ein Frankenstein. Und so sah auch mein erster Donald aus, den ich ihm geschickt habe, einen rennender Donald, und den hat er mir halt korrigiert.

Was man machen muss: Es fängt mit einem Kopf an, man macht ein Kreis. Dann macht man die sogenannte Line of Action. Das ist eine Linie, die zeigt, wie sich der Donald bewegt. Das heißt, wenn er zum Beispiel rennt, ist die fast gerade wenn er traurig ist, ist sie wie ein umgedrehtes U. Das heißt, der Kopf geht nach unten, und der Körper geht wieder nach unten und so weiter. Man kann an dieser Linie allein schon sehen, wie er sich fühlt. Danach baut man darauf auf und baut so einen birnenförmigen Körper da drüber. Dann kommen wie so Schläuche die Beine, eine Kugel für die Hände und dann erst kommen die Details. Das heißt die Silhouette muss vorher schon stimmen, und dann kommen die Details erst nach, und das hat er mir beigebracht.

Bei vielen ist es so, dass sie immer am Schnabel verzweifeln. Wie ist das bei Ihnen? Gibt es irgendwelche Tipps, die Sie da hätten?

Schröder: Also ich verzweifle nicht am Schnabel - ich verzweifle an dem Körper. Ich liebe es, den Donald Schnabel zu zeichnen, dass ist eine meiner Lieblingssachen. Ich habe mal eine Skulptur gemacht, basierend auf einer Zeichnungen, die Carl Barks gemacht hat – Carl Barks, der Erfinder von Onkel Dagobert zum Beispiel, und der hat im Hintergrund seiner Comics manchmal so einen griechischen Diskuswerfer gezeichnet, der in dem Fall eine Lampe auf dem Kopf hatte. Daraus habe ich eine Statue gemacht und diese Statue habe ich Carl Barks gezeigt. Und er hat gesagt: Oh, du bist einer der wenigen, die den Schnabel verstanden haben. Also mit dem Schnabel habe ich kein Problem, aber mit dem Körper.

Jetzt wird Donald 90 Jahre alt. Wie hat er sich all die Jahre zeichnerisch wie inhaltlich verändert?

Schröder: Er hat sich zwar stilistisch verändert, aber glücklicherweise nicht vom Charakter. Also wenn eine Geschichte gut gemacht ist, dann ist der Donald immer der gleiche. Ob der jetzt einen kurzen Schnabel hat oder einen langen Schnabel. Es kommt auf seinen Charakter an, und der hat sich in Wirklichkeit nicht geändert. Und deshalb bleibt der zeitlos. Das heißt eine tolle Donald Geschichte nimmt diesen spezifischen Charakter und setzt den in eine Situation und schaut sich an, wie reagiert dieser Charakter da drauf. Und der reagiert anders darauf als Onkel Dagobert reagieren würde, oder Micky Maus oder Goofy. Jeder hat seinen eigenen Charakter, und wenn das gut gemacht ist, dann kann das genauso eine ganz tolle Geschichte sein, die heute spielt, zum Beispiel mit Solarpaneels oder mit Ölpest oder so etwas, was heute akut ist - wie das auch in den 40er., 50er- oder 60er-Jahren bei Carl Barks der Fall war. Das Tolle ist: der Charakter ist gleich einsam, und der Stil ändert sich ein bisschen.

Weitere Informationen Renitente Ente: Donald Duck feiert 90. Geburtstag Donald Duck wird 90 Jahre alt. Neben einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame hat er außerdem Propaganda gegen die Nazis gemacht. mehr

Wie aktuell darf denn überhaupt der Donald an sein?

Schröder: Der Donald darf völlig aktuell sein - je näher an der Aktualität, desto besser. Ich glaube Island, Finnland und Holland sind die Länder, wo sich Donald am allerbesten verkauft. In Holland zum Beispiel gab es eine Diskussionen im Parlament, und dann hat irgendjemand ein Donald-Heft rausgeholt und hat gesagt: Hier, Onkel Dagobert hat das schon da gesagt - also wenn das nah an der Realität dran ist, ist es super. Man sollte nur vermeiden, heikle Themen zu nehmen. So zum Beispiel Politik rauslassen oder Sachen, die man Kindern nicht zeigen sollte, die sollten nicht drin vorkommen. Aber je näher das an der Realität dran ist, desto besser.

Wie ähnlich sind Sie und Donald sich in den letzten Jahrzehnten näher gekommen?

Also ich bin Donald in einer Weise ähnlich. Das heißt, ich nehme mir zu große Sachen vor und denke, ich kriegt das alles hin und scheitere dann manchmal daran. Manchmal scheitere ich nicht, und dann bin ich sehr glücklich. Aber es passiert mir manchmal. Das ist ähnlich wie Donald, der ist meistens an seinen Katastrophen selber schuld, also der hat das selber verursacht. Insofern bin ich Donald ein bisschen ähnlich. Aber ich werde nicht so sauer wie er. Meine Tochter ist mal gefragt worden dazu, ob ich dem Donald ähnlich bin, da sagte sie: Ja, der ist lustig, aber er wird nicht so wütend wie Donald.

Das Gespräch führte Mathias Heller.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Nachmittag | 07.06.2024 | 14:20 Uhr