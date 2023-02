(80) Sardellenpizza und #booktok Stand: 03.02.2023 06:00 Uhr Bei einer Pissaladière aus der Serie "Emily in Paris" geht mit Influencerin Maria Janßen um skandinavische Krimis, ein misslungenes "Buch der Stunde" und einen kitschigen Roman für frisch Verliebte.

Für die neue Folge hat Katharina Mahrenholtz eine "Pissaladière" aus dem Kochbuch der Streaming-Serie "Emily in Paris" gebacken, eine provenzalische Pizza. Die schmeckt Daniel Kaiser so gut wie sie klingt -- ungenießbar findet er aber das Buch "Zwischen Welten" von Juli Zeh und Simon Urban. Verrisse schreiben mag die Buch-Influencerin Maria Janßen (@fernwehwelten) nicht so gerne. Die Spezialistin für #booktok, Gast der Folge, erklärt die Faszination von Buch-Communities auf TikTok und Instagram und was sich hinter dem Hashtag verbirgt. Außerdem geht es um tödliche Zombieschnecken und eine Liebesgeschichte an miesen Tagen.

Die Bücher der Sendung

Catherine Kalengula : "Emily in Paris", aus dem Englischen von Isabella Bautz (Blanvalet)

: "Emily in Paris", aus dem Englischen von Isabella Bautz (Blanvalet) Jo Nesbø : "Blutmond", aus dem Norwegischen von Günther Frauenlob (Ullstein)

: "Blutmond", aus dem Norwegischen von Günther Frauenlob (Ullstein) Ewald Arenz : "Die Liebe an miesen Tagen" (DuMont)

: "Die Liebe an miesen Tagen" (DuMont) Taylor Jenkins Reid : "Die sieben Männer der Evelyn Hugo", aus dem Amerikanischen von Babette Schröder (Ullstein)

: "Die sieben Männer der Evelyn Hugo", aus dem Amerikanischen von Babette Schröder (Ullstein) Lion Feuchtwanger : "Exil" (Aufbau)

: "Exil" (Aufbau) Kim Laidlaw: "Emily in Paris - das Kochbuch", aus dem Englischen von Anita Weinberger-Schwendenwein (ZS)

"Emily in Paris - das Kochbuch", aus dem Englischen von Anita Weinberger-Schwendenwein (ZS) Lieblingsbuch von Maria: "Das ewige Leben der Addie Lareue" von V. E. Schwab (Fischer Torin)

Rezept für Pissaladière – französische "Pizza" mit Sardellen

1,5 kg gelbe oder rote Zwiebeln

2 Packungen Blätterteig

1 Glas Sardellenfilets

Schwarze Oliven1 Ei

Thymian oder Kräuter der Provence

Zubereitung:

Die Zwiebeln in dünne Scheiben schneiden, mit Salz, Pfeffer und Kräutern würzen und in einer Pfanne mit Deckel ungfähr 30 Minuten schmoren. Deckel wegnehmen und fünf Minuten lang die Flüssigkeit verdunsten lassen.

Blätterteig in beliebig große Rechtecke schneiden. Ei und 1 EL verquirlen und die Teigstücke damit bestreichen. Zwiebelmasse auf dem Teig verteilen, darauf die Sardellenfilets und Oliven anordnen.

Bei 200 Grad (vorgeheizt) zirka 25 Minuten backen, bis die Ränder goldbraun sind.

