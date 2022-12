(77) Christmas Crumble mit Kirsten Boie Stand: 23.12.2022 06:00 Uhr Bei Crackern, Crumble und Keksen geht es um Weihnachtstraditionen und den Zauber von Wolldecken-Romanen.

Für die Bestseller-Challenge mussten Daniel und Katharina mal wieder in New-Adult-Genre abtauchen und den neuen Roman von Colleen-Hoover lesen. Ein … besonderes Erlebnis. Im Gespräch mit Kirsten Boie knallt es erst (nein, nicht was ihr denkt), dann wird es wohlig-weihnachtlich - und ein Weihnachtsgeschenk für ihre Fans hat die Kinderbuchautorin auch - eine Nachricht, die sehr viele Leser*innen sehr freuen wird. Ach, und macht euch auf etwas schräge Musikeinlagen aus Daniels Wohnzimmer gefasst. Wohnzimmer? Hört einfach rein, dann klärt sich alles!

AUDIO: (77) Christmas Crumble mit Kirsten Boie (84 Min) (77) Christmas Crumble mit Kirsten Boie (84 Min)

Die Bücher der Sendung

Lisa Nieschlag und Lars Wentrup : "New York Christmas: Rezepte und Geschichten" (Hölker)

und : "New York Christmas: Rezepte und Geschichten" (Hölker) Colleen Hoover : "Nur noch einmal und für immer", aus dem Englischen von Katarina Ganslandt und Anja Galic (dtv)

: "Nur noch einmal und für immer", aus dem Englischen von Katarina Ganslandt und Anja Galic (dtv) Shirley Jackson : "Krawall und Kekse", aus dem Englischen von Nicole Seifert (Arche)

: "Krawall und Kekse", aus dem Englischen von Nicole Seifert (Arche) Marion Lagoda : "Ein Garten über der Elbe" (C. Bertelsmann)

: "Ein Garten über der Elbe" (C. Bertelsmann) Alex Schulmann : "Verbrenn all meine Briefe", aus dem Schwedischen von Hanna Granz (dtv)

: "Verbrenn all meine Briefe", aus dem Schwedischen von Hanna Granz (dtv) Kirsten Boie : "Weihnachten im Möwenweg" (Oetinger)

: "Weihnachten im Möwenweg" (Oetinger) Colleen McCullough: "Die Dornenvögel", aus dem Englischen von Günter Panske (Blanvalet)

Weitere Informationen Quiz: Wer kennt sich aus beim Bücher-Podcast eat.READ.sleep.? Im eat.READ.sleep.Jahresrückblick ein Überraschungspaket und eine persönliche Buchberatung gewinnen: Lösen Sie das Quiz! Quiz

Rezept für Christmas Crumble

2 Birnen

300 ml Kirschsaft

40 g Zucker

2 TL Zimt

2 EL Speisestärke

300 g gemischte TK Früchte

160 g Mehl

80 g Zucker

1 TL Zimt

100 g kalteButter in Stücken

Zubereitung:

Birnen schälen und in Würfel schneiden. Kirschsaft mit Zucker aufkochen, 10 Minuten köcheln lassen. Speisestärke in etwas kaltem Wasser auflösen, zum Saft gießen und aufkochen lassen. Früchte dazu. Mehl, Zucker, Zimt und Butter verkneten - das geht am besten mit den Händen. Obst in ofenfeste Förmchen füllen (zum Beispiel Weckgläser), Streusel obendrauf. Zirka zwölf Minuten bei 175 Grad (Ober- und Unterhitze, vorgeheizt) backen.

Haselnussfreuden

3 Eier

250 g Zucker

250 g gemahlene Haselnüsse

ganze Nüsse zum Verzieren

Eier mit Zucker schaumig rühren, gemahlene Haselnüsse unterheben. Wenn der Teig noch sehr flüssig ist, etwas Mehl dazugeben. Jeden Keks mit einer ganzen Nuss verzieren. Kleine Häufchen (ca. walnussgroß) auf ein Blech (Backpapier!) setzen und bei 150 Grad (Umluft) ca. 15 Minuten backen.

Haselnussfreuden sind ganz einfach, und das kann man kaum glauben, wo sie doch so lecker sind. Kirsten Boie: "Weihnachten im Möwenweg

Weitere Informationen eat.READ.sleep.-Newsletter: Literatur direkt ins Postfach Ihr interessiert Euch für Romane, Büchermenschen und Literatur-Smalltalk? Ab sofort gibt es etwas Neues: Unseren eRs-Newsletter! mehr

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

Die Hosts Katharina Mahrenholtz Sie liebt Paris und die Côte d'Azur der 20-er Jahre, lässt sich von Hemingway triggern und versinkt am liebsten in Büchern - auch in ihrem Büro: Katharina Mahrenholtz. eReader? Nur im Urlaub. mehr Daniel Kaiser Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kultur | 23.12.2022 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Krimis