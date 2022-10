(73) Calvadosgelee auf der Buchmesse mit Dörte Hansen Stand: 28.10.2022 06:00 Uhr Eine erfundene literarische Speise, jede Menge Pferde, seltsame Quallen und Klatsch über Kaiserin Sisi: Dazu treffen Jan und Katharina auf der Frankfurter Buchmesse auf eat.READ.sleep.-"Stammgast" Dörte Hansen.

AUDIO: (73) Calvadosgelee auf der Buchmesse mit Dörte Hansen (48 Min) (73) Calvadosgelee auf der Buchmesse mit Dörte Hansen (48 Min)

So viele Tiere gab es selten bei eat.READ.sleep.: Krähen, Schnecken, Quallen - und Pferde! Für Katharina eindeutig zu viel, besonders im neuen Roman von Karen Duve über Kaiserin Sisi. 288 Mal kommen dort Pferde vor, hat Jan ausgerechnet. An der Frage, wie schnell so ein Pferd denn laufen kann, scheitern die Hosts jedoch. Gut, dass sie mit Dörte Hansen tat- und tierkräftige Unterstützung haben. Sie verrät, dass sie sogar weiß, wie man einen Wal zerlegt. Zumindest theoretisch. Davon erzählt sie in ihrem neuen Buch "Zur See". Das alles live auf der Frankfurter Buchmesse. Das Quiz, mit Publikumsbeteiligung, strotzt vor herrlich unnützem Partywissen. Und die literarische Vorspeise ist diesmal übrigens frei erfunden - und sehr alkoholisch.

Die Bücher der Sendung

Dörte Hansen : "Zur See" (Penguin)

: "Zur See" (Penguin) Kerry Maher : "Die Buchhändlerin von Paris". Deutsch von Claudia Feldmann (Suhrkamp)

: "Die Buchhändlerin von Paris". Deutsch von Claudia Feldmann (Suhrkamp) Samuel Hamen : "Quallen" (Matthes & Seitz)

: "Quallen" (Matthes & Seitz) Karen Duve : "Sisi" (Galiani)

: "Sisi" (Galiani) J.D. Salinger : "Der Fänger im Roggen". Deutsch von Eike Schönfeld (Kiepenheuer & Witsch)

: "Der Fänger im Roggen". Deutsch von Eike Schönfeld (Kiepenheuer & Witsch) Ausgelost für die nächste Bestsellerchallenge: Martin Kordic. "Jahre mit Martha"

Rezept für Sirupbrot

Zutaten:

250 Gramm Weizenmehl

250 Gramm Roggenmehl

20 Gramm Sauerteigpulver

1 Würfel Hefe

1 Teelöffel Zucker

300 ml Wasser

2 Teelöffel Salz

70 ml Zuckerrübensirup

100 Gramm gemahlene Haselnüsse

Zubereitung:

Roggenmehl und Weizenmehl miteinander vermischen. Sauerteigpulver hinzufügen. Hefe und Zucker mit dem Wasser verrühren. Vorsichtig in die Mitte des Mehls gießen. Das Salz rund um das Mehl verstreuen. Anschließend den Teig mit einem Tuch abdecken und 30 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen lassen.

Danach 50 ml des Sirups und die Nüsse mit dem Teig verkneten und weitere 60 Minuten ruhen lassen. Der Teig müsste nun sein Volumen deutlich vergrößert haben.

Den Teig in eine Brotform geben und bei 200 Grad rund eine Stunde im Ofen backen, bis das Brot goldbraun ist. Aus dem Ofen holen und den restlichen Sirup vorsichtig über das noch warme Brot streichen. Abkühlen lassen, aufschneiden und mit dem Aufschnitt eurer Wahl servieren. Kaffee zu Stippen nicht vergessen.

Hanne backt noch immer Sirupbrot für ihn […] Er packt es sofort aus, als hätte er das ganze Jahr darauf gewartet, und dann stippt er es in seinen Kaffee wie die Alten im Seniorenheim und macht, wenn er es isst, die gleichen schlimmen Sauggeräusche. Aus: „Zur See“ von Dörte Hansen

Weitere Informationen eat.READ.sleep.-Newsletter: Literatur direkt ins Postfach Ihr interessiert Euch für Romane, Büchermenschen und Literatur-Smalltalk? Ab sofort gibt es etwas Neues: Unseren eRs-Newsletter! mehr

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

Die Hosts Katharina Mahrenholtz Sie liebt Paris und die Côte d'Azur der 20-er Jahre, lässt sich von Hemingway triggern und versinkt am liebsten in Büchern - auch in ihrem Büro: Katharina Mahrenholtz. eReader? Nur im Urlaub. mehr Jan Ehlert Ohne ein Buch geht Jan Ehlert nicht vor die Tür - warum auch: Am liebsten liest der Buchenthusiast auf den Terrassen von schönen Cafés, gerne auch in Frankreich. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kultur | 28.10.2022 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Krimis