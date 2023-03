Nina Hoss erhält Deutschen Hörbuchpreis 2023 für "Zur See" Stand: 01.03.2023 07:34 Uhr Nina Hoss hat den Deutschen Hörbuchpreis 2023 als "Beste Interpretin" für ihre Lesung für NDR Kultur des Dörte-Hansen-Romans "Zur See" erhalten. Er erzählt die Geschichte einer Nordseeinsel-Familie.

In ihrem dritten Roman "Zur See"erzählt Dörte Hansen die Geschichte der alteingesessenen Insel-Familie Sander. Die Schauspielerin Nina Hoss hatte im November 2022 den Roman für NDR Kultur in 14 Teilen interpretiert. Max Von Pufendorf wurde am Dienstag beim Deutschen Hörbuchpreis als "Bester Interpret" für die Lesung des norwegischen Romans "Ich ist ein anderer. Heptalogie III-V" von Jon Fosse geehrt. Insgesamt wurden sieben Preise verliehen.

AUDIO: Deutscher Hörbuchpreis geht an Nina Hoss für "Zur See" (4 Min) Deutscher Hörbuchpreis geht an Nina Hoss für "Zur See" (4 Min)

Inhalt von Dörte Hansens "Zur See"

Eine windumtoste Insel in der Nordsee. Die Menschen leben hier mit und vom Meer - wie die alteingesessene Familie Sander, die im Mittelpunkt des Romans steht. Die Husumer Autorin Dörte Hansen braucht nicht viele Worte, um einen Menschen zu zeichnen, eine Welt zu entwerfen. Die Bilder im Kopf entstehen sofort, ganz unmittelbar.

Weitere Informationen NDR Buch des Monats Oktober: "Zur See" von Dörte Hansen Hansens bislang bestes Buch handelt vom Verschwinden. Es geht um eine alteingesessene Familie auf einer namenlosen Insel in der Nordsee. mehr

Nina Hoss las Dörte Hansens Roman "Zur See" vom 1. bis 18. November

Wie in ihren anderen Büchern auch, geht es in "Zur See" ums Verschwinden: Der Vater und ein Sohn im neuen Buch fuhren zur See, die Mutter vermietete in den Sommern Zimmer an Touristen. Mit der Zeit ist die Familie sich selbst abhanden gekommen, sie muss sich neu erfinden. Was das alles mit einem gestrandeten Wal zu tun hat, beschreibt Dörte Hansen meisterlich in ihrem dritten Roman.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 01.03.2023 | 07:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Hörbücher