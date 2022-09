(70) Würstchen im Schlafrock mit Sven Regener Stand: 16.09.2022 06:00 Uhr Live-Podcast mit Publikum - Daniel und Katharina waren mit eat.READ.sleep. on Tour in der Fabrik in Hamburg.

Beste Buch-Party-Stimmung bei der Show im Rahmen des Harbourfront Literaturfestivals. Stargast Sven Regener auf Betriebstemperatur mit einem Rant zum Thema Buchpreise, Gatsby-Snacks und ein 20er-Jahre-Mocktail auf der Bühne, Daniel und Katharina schwärmen leidenschaftlich von neuen Lektüren und verreißen genüsslich einen Bestseller.

Die Bücher der Sendung

Heinz Strunk : "Sommer in Niendorf" (Rowohlt)

: "Sommer in Niendorf" (Rowohlt) Daniela Dröscher : "Die Lügen meiner Mutter" (Kiepenheuer & Witsc)

: "Die Lügen meiner Mutter" (Kiepenheuer & Witsc) Kristina Gorcheva-Newberry " Das Leben vor uns", aus dem Amerikanischen von Claudia Wenner (C.H. Beck)

Das Leben vor uns", aus dem Amerikanischen von Claudia Wenner (C.H. Beck) Sven Regener : "Glitterschnitter" (Galiani Berlin)

: "Glitterschnitter" (Galiani Berlin) F. Scott Fitzgerald: "Der große Gatsby" (Coppenrath)

Rezept für Würstchen im Schlafrock

Zutaten:

2 Pck. Blätterteig

2 Gläser Würstchen

Senf und/oder Ketchup

und/oder 1 Ei (verquirlt)

Zubereitung:

Blätterteig in der Länge mittig halbieren und in der Breite entsprechend der Würstchen zuschneiden. Die vorderen Längsseiten mit Senf und/oder Ketchup bestreichen. Würstchen einrollen und in beliebig große Häppchen schneiden.

Auf ein Backblech mit Backpapier legen und mit dem verquirlten Ei bestreichen. Bei 200 Grad (vorgeheizt) ca. 18 Minuten backen (bis der Teig goldbraun ist).

Lemon Cakes

Zutaten (für 12 Kleine Kuchen)

240 g weiche Butter

200 g Puderzucker

1 unbehandelte Zitrone

3 Eier

300 g Mehl

3 TL Backpulver

Zitrone waschen, Schale abreiben, Saft auspressen. Butter und Zucker schaumig schlagen, Zitronenschale untermischen. Eier dazu, weiterrühren, dann den Zitronensaft hinzufügen. Auf niedriger Stufe das Mehl unterrühren.

Den Teig auf 12 Muffinförmchen verteilen (Achtung: Füllhöhe ca. 2/3) Bei 175 Grad (vorgeheizt) ca. 20 Minuten backen. Zur Deko kann man die Lemon Cakes nach dem Abkühlen mit Puderzucker bestäuben oder mit Zitronenglasur bestreichen.

- On buffet tables, garnished with glistening hors-d’œuvre, spiced baked hams crowded against salads of harlequin designs and pastry pigs and turkeys bewitched to a dark gold.

- I took him into the pantry where he looked a little reproachfully at the Finn. Together we scrutinized the twelve lemon cakes from the delicatessen shop. Beide Zitate aus "The Great Gatsby"

Die Hosts Daniel Kaiser Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. mehr Katharina Mahrenholtz Sie liebt Paris und die Côte d'Azur der 20-er Jahre, lässt sich von Hemingway triggern und versinkt am liebsten in Büchern - auch in ihrem Büro: Katharina Mahrenholtz. eReader? Nur im Urlaub. mehr

