Heinz Strunks witzig-berührender Roman "Ein Sommer in Niendorf"

"Ein Sommer in Niendorf": Witziger, berührender Roman von Heinz Strunk Stand: 13.06.2022 06:00 Uhr Im witzigen und berührenden Roman "Ein Sommer in Niendorf" über die Sehnsucht nach Glück von Heinz Strunk übernimmt ein Erfolgs-Anwalt an der Küste einen Strandkorbverleih und wirkt zufriedener, als zuvor.

von Tobias Wenzel

Vor einigen Jahren schrieb Heinz Strunk eine 35 Seiten lange Erzählung über Breda, einen übergewichtigen Alkoholiker merkte aber, dass sie mehr Potenzial hatte und arbeitete sie zu einer 140-seitigen Novelle aus. Diese wurde zum einem Roman.

Es ist die Geschichte eines erfolgreichen Mannes, der sich vorübergehend an die Ostsee zurückzieht, um seine Familiengeschichte aufzuschreiben. Eine letztlich folgenreiche Entscheidung.

Erfolgreicher Anwalt bekommt ein Alkoholproblem

Georg Roth, 51, promovierter Wirtschaftsanwalt, Hauptfigur in Heinz Strunks neuem Roman "Ein Sommer in Niendorf", hat für drei Monate ein Apartment in Niendorf an der Ostsee gemietet, um seine Familiengeschichte aufzuschreiben. Vielleicht werde es ja ein Bestseller, hofft er. Aber im Weg stehen Roth sein mangelndes Talent als Schriftsteller und Markus Breda, der verlebte und aufdringliche Verwalter seines Apartments.

"Tatsächlich ist es so, dass Herr Breda, der natürlich in Wirklichkeit anders hieß, einige Apartments vermietete und ich im Jahre 2009 oder 2010 die verrückte Idee hatte, drei Monate hier in Niendorf zu verbringen", erzählt Strunk. "Aber nach zwei Wochen wurde mir das so langweilig, dass ich davon Abstand genommen habe. Aber ich habe mich dann mit dem Typen angefreundet."

Im witzigen wie berührenden Roman arbeitet Breda, ein übergewichtiger Alkoholiker, auch noch in einem Spirituosenladen und dreht im Drittjob am Abend Strandkörbe in Richtung Sonnenaufgang. Breda überredet Roth so oft zum Trinken, dass auch der ein Alkoholproblem bekommt, seine Schreibdisziplin verliert und geradezu verwahrlost.

Heinz Strunks "Ein Sommer in Niendorf": Eine Art norddeutscher "Tod in Venedig"

Zurecht hat der Rowohlt-Verlag "Ein Sommer in Niendorf" als eine Art norddeutscher "Tod in Venedig" angekündigt. In Thomas Manns Novelle verliert der Schriftsteller Gustav von Aschenbach, ebenfalls Anfang 50, auch seine Selbstdisziplin. Beide Bücher sind am Meer angesiedelt und beide enden mit dem Tod einer Hauptfigur. Auch verlieben sich sowohl von Aschenbach als auch Roth in jemanden, der deutlich jünger ist. Der geschiedene Roth ist besessen von einer Kellnerin in Niendorf, die überhaupt kein Interesse an ihm hat. Irgendwann werde sie seinen Avancen schon erliegen, bildet sich der Anwalt in der Midlife Crisis ein.

Das Älterwerden und der körperliche Verfall beschäftigen auch den Autor: "Das ist eigentlich ein dauerpräsentes Thema. Genauso wie der Tod und allgemein Vergänglichkeit. Wie lange gilt man noch als halbwegs ansehnlich, attraktiv und so? Und jetzt, wo ich 60 geworden bin, ist das ja ein Alter, wo man früher schon Opa war. Ich versuche das noch ein paar Jahre rauszuzögern. Natürlich ist es so, dass die Figur Roth sehr viel auch von mir hat." Dazu gehören auch die ehemaligen Alkoholprobleme des Autors.

Sozialer Abstieg zum Glück?

Strunk ist ein Roman über einen erfolgreichen Anwalt geglückt, der sozial absteigt, indem er in Niendorf bleibt und dort einen Strandkorbverleih übernimmt, aber letztlich zufriedener wirkt als zuvor. Die Sehnsucht nach Glück oder einem Leben mit weniger Ballast - bei Strunk wirken die großen Fragen leichter als bei anderen Autoren. Nicht etwa, weil Strunk oberflächlich wäre, sondern weil er das Existenzielle durch Komik auffängt. Allein die zahlreichen skurrilen Szenen machen diesen Roman lesenswert. So beobachtet Roth gerührt von seinem Balkon aus, wie ein hinkender Mann einen anderen Hinkenden überholt, als wäre es ein Wettkampf, und sich dann grüßend umdreht, als wollte er sich beim Verlierer entschuldigen.

Fragt sich, ob der Autor Niendorf noch eine Chance für seine eigene Zeit als Rentner gibt: "Das Rentendasein ist nicht für mich vorgesehen. Das wird’s auch nicht geben. Ebenso wenig, wie man sich Helmut Schmidt im Schrebergarten vorstellen konnte, wird es Heinz Strunk in Niendorf in einem beschaulichen Apartment geben."

Ein Sommer in Niendorf von Heinz Strunk Seitenzahl: 240 Seiten Genre: Roman Verlag: Rowohlt Veröffentlichungsdatum: 14. Juni Bestellnummer: 978-3-498002-92-3 Preis: 22 €

