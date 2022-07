(65) Bakewell Tart und Cozy Crime Stand: 08.07.2022 06:00 Uhr Very british geht es diesmal zu, mit Harmony-Tee und Geheimagentinnen im Ruhestand. Aber was, wenn plötzlich Steven Spielberg anruft?

Katharinas Backkünste gehen in die Literaturgeschichte ein: Der britische Bestsellerautor Richard Osman war von ihrer Bakewell Tart so begeistert, dass er versprochen hat, sie im nächsten seiner Krimis zu erwähnen. Die Tart, nicht Katharina. Bei einer Tasse Harmony-Tee sprechen die Hosts mit ihm darüber, wie es ist, plötzlich Steven Spielberg am Telefon zu haben und welche Schauspielerin am besten für die Verfilmung des Donnerstagsmordclubs geeignet wäre.

Weniger Harmonie herrscht bei der Bestsellerchallenge: Susanne Abels Fortsetzung von "Stay away from Gretchen" will viel, bleibt aber zu blass. Umso mehr Atmosphäre verbreiten die Sommerbücher, die die Hosts dabei haben. Große Einigkeit: Bücher über Paris gehen eigentlich immer. Im Quiz zückt diesmal nicht Jan, sondern Katharina die Literaturnobelpreisträgerfrage - und das ohne Multiple Choice.

Die Bücher der Sendung

Susanne Abel : "Was ich nie gesagt habe" (dtv)

: "Was ich nie gesagt habe" (dtv) Lilly Bernstein : "Trümmermädchen" (Ullstein)

: "Trümmermädchen" (Ullstein) Françoise Sagan : "Blaue Flecken auf der Seele", aus dem Französischen von Eva Brückner-Pfaffenberger (Wagenbach)

: "Blaue Flecken auf der Seele", aus dem Französischen von Eva Brückner-Pfaffenberger (Wagenbach) Jenny Han : "Der Sommer, als ich schön wurde", aus dem Englischen von Birgitt Kollmann (dtv Reihe Hanser)

: "Der Sommer, als ich schön wurde", aus dem Englischen von Birgitt Kollmann (dtv Reihe Hanser) Richard Osman : "Der Donnerstagsmordclub" / "Der Mann, der zweimal starb", aus dem Englischen von Sabine Roth (List)

: "Der Donnerstagsmordclub" / "Der Mann, der zweimal starb", aus dem Englischen von Sabine Roth (List) Arno Surminski: "Fremdes Land als die Freiheit noch zu haben war" (Ullstein)

Rezept für Bakewell Tart

Zutaten für den Boden:

250g Weizenmehl

125g kalte Butter , in kleinen Würfeln

, in kleinen Würfeln 2 Eigelbe

70g Zucker

2 EL kaltes Wasser

Für die Füllung

5 EL Marmelade

60g Butter (Zimmertemperatur)

(Zimmertemperatur) 60g Zucker

1 Ei

30g Mehl

¼ TL Backpulver

50g gemahlene Mandeln

Zubereitung

Mehl und Butterstücke verkneten, bis man einen streuseligen Teig hat. Eigelbe, Zucker, und Wasser dazu geben, zu einem glatten Teig verkneten. Dreiviertel des Teiges in der gefetteten Tartform ausrollen, den Rand hochdrücken. Den Tarteboden mit der Marmelade bestreichen und mit dem Teigrest für eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen. Für die Füllung Butter, Zucker, Ei, Mehl, Backpulver und Mandeln verrühren. Vorsichtig auf die Tarte streichen.

Achtung: Marmalade sollte sich nicht mit diesem Topping mischen, so das zwei Schichten entstehen. Den restlichen Teig ausrollen und ca. ein Zentimeter breite Streifen schneiden. Diese mit Lücken über die Mandelmasse legen (siehe Foto) und die Bakewell Tart 30 Minuten (180 Grad, vorgeheizt) backen. Nach dem Abkühlen mit Puderzucker bestäuben.

