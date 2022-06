(64) Egg Benedict und Strandlektüre Stand: 24.06.2022 06:00 Uhr Urlaubsfeeling, bunte Tüte, Bestseller-Harmonie, eskalierendes Quiz und ein Gespräch mit mare-Verleger Nikolaus Gelpke.

Der Meersalzgehalt dieser Folge ist hoch: Daniel bringt Katharina ein Kultgericht von den Kreuzfahrtschiffen der Welt mit, Katharina hat als Kontrastprogramm Ahoj-Brausepulver im Angebot, den Sehnsuchtsgeschmack früherer Freibadsommer. Gast der Folge ist ein Meeres-Spezialist, Nikolaus Gelpke, Herausgeber der Zeitschrift mare: Mit ihm sprechen sie über Meeresbücher, Meeressehnsucht und die akute Bedrohung der Meere durch den Klimawandel.

Die Bücher der Sendung

Mona Kasten : "Lonely Heart" (Lyx)

: "Lonely Heart" (Lyx) Jan Weiler : "Der Markisenmann" (Heyne)

: "Der Markisenmann" (Heyne) Claudia Winter : "Ein Lied für Molly" (Goldmann)

: "Ein Lied für Molly" (Goldmann) Ernest Kwast : "Fünf Viertelstunden bis zum Meer", aus dem Niederländischen von Andreas Ecke (mare)

: "Fünf Viertelstunden bis zum Meer", aus dem Niederländischen von Andreas Ecke (mare) Sebastian Fitzek : "Passagier 23" (Knaur)

: "Passagier 23" (Knaur) David Foster Wallace : "Schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich", aus dem Amerikanischen von Marcus Ingendaay (KiWi)

: "Schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich", aus dem Amerikanischen von Marcus Ingendaay (KiWi) Cyril Hofstern : "Atlas der maritimen Geschichten und Legenden", aus dem Französischen von Nina Goldt (Dumont)

: "Atlas der maritimen Geschichten und Legenden", aus dem Französischen von Nina Goldt (Dumont) Gorch Fock : "Seefahrt ist Not!" (Input-Verlag)

: "Seefahrt ist Not!" (Input-Verlag) Jules Verne: "20.000 Meilen unter dem Meer2 (diverse)

eat.READ.Sleep Liste von Büchern aus allen Sendungen, die am Meer spielen

Rezept für Eggs Benedikt

Zutaten für vier Portionen

Toasties (runde Toastbrötchen)

(runde Toastbrötchen) 125 g Butter

6 Eier

8 Scheiben Bacon

Salz und Pfeffer

und Essig

Zitronensaft

Wasser (und ein bisschen Essig) erhitzen, dann mit einem Löffel im kochenden Wasser einen Strudel erzeugen, das Ei aufschlagen und in diesen Strudel gießen - etwa 3-4 Minuten im Wasser kochen. (Es gibt auch im Haushaltsgeschäft Silikontrichter, die man ins Wasser stellt, das Ei dort hineingießt und sich so die Action mit dem Strudel ersparen kann.) Das Ganze dreimal wiederholen, so dass ihr am Ende vier pochierte Eier habt.

Den Bacon in der Pfanne knusprig anbraten. Die Butter in einem Topf zum Schmelzen bringen. Zwei Eigelb mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Zitronensaft vermischen. Dann die flüssige Butter unter ständigem Rühren zur Eimasse hinzugeben, bis eine dickflüssige Hollandaise entsteht. Das Broat toasten, dann auf jeweils eine Hälfte Bacon und Ei geben und das Ganze mit der Hollandaise übergießen.

Zu Bonds unsäglicher Erleichterung waren sie in dieser Nacht im schicksten Hotel Kyoto, dem Miyako untergebracht. Das bequeme Bett, die Klimaanlage und die Toilette im westlichen Stil, auf der man tatsächlich sitzen konnte, waren zu schön, um wahr zu sein. Noch besser war, dass Tiger sagte, er müsse leider mit dem Polizeichef der Präfektur zu Abend essen und Bond befahl, sich ein Pint Jack Daniels und eine doppelte Portion Eier Benedict auf sein Zimmer bringen zu lassen. Ian Fleming, "Man lebt nur zweimal"

