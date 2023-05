Ólafur Elíasson gestaltet Kirchenfenster in Greifswald Stand: 31.05.2023 14:29 Uhr Der isländische Künstler Ólafur Elíasson entwirft Fenster für den Dom St. Nikolai in Greifswald. Die Entwürfe sind an Werke von Caspar David Friedrich angelehnt. Zu Friedrichs 250. Geburtstag werden sie 2024 eingeweiht.

Für seinen Entwurf der Domfenster hat sich Elíasson intensiv mit dem Werk Caspar David Friedrichs auseinandergesetzt. Inspiriert von den Lichtspektren des romantischen Malers will der Künstler den Dom mit farbigen Fenstern und Spiegelinstallationen illuminieren und den Wandel der Tages- und Jahreszeiten erlebbar machen, sagte Dom-Pastor Tilman Beyrich. Das Projekt ist Teil der Feierlichkeiten der Stadt zum 250. Geburtstag des Malers Caspar David Friedrich. Er wurde am 5. September 1774 in der Hansestadt geboren und gilt als der berühmteste Sohn der Stadt.

Ólafur Elíasson: Weltbekannter Installationskünstler

Ólafur Elíasson ist weltbekannt für seine spektakulären Installationen in Museen und im öffentlichen Raum. Seit Oktober 2020 sind am Alten Wall in Hamburg zwei Skulpturen mit dem Titel "Gesellschaftsspiegel" installiert. Seit 2012 ist der Isländer Mitglied der Akademie der Künste in Berlin, wo der Künstler auch lebt. Er gewann bereits viele Preise, 2013 erhielt er etwa den Kaiserring der Stadt Goslar. Die Jury des Kaiserrings bezeichnete Elíasson damals als "einen der einflussreichsten Vertreter der Gegenwartskunst". Er verkörpere einen Typus des Forscher-Künstlers, der seit Leonardo da Vinci bewundert werde.

Kirchenfenster sollen 2024 fertig sein

Neben den Kirchenfenstern werden in Greifswald zudem die Kapellen in den Seitenschiffen restauriert sowie die romantische Farbgebung des Mittelschiffs wieder hergestellt. Die feierliche Einweihung der Chorfenster ist für Ostern 2024 geplant.

