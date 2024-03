Stand: 29.03.2024 07:34 Uhr Netflix-Serie "Heartstopper": Staffel 3 ohne Olivia Colman

Die geplante dritte Staffel der Netflix-Produktion "Heartstopper" muss ohne Oscar-Preisträgerin Olivia Colman (50, "The Crown") auskommen. Sie könne den Dreh in ihrem Terminkalender einfach nicht unterbringen, sagte die Britin. In den ersten beiden Staffeln spielte Colman die Mutter des bisexuellen Teenagers Nick Nelson (Kit Connor), der sich in seinen Mitschüler Charlie Spring (Joe Locke) verliebt. Die Rolle Colmans soll nicht neu besetzt werden. Die britische Coming-of-Age-Serie um eine queere Teenager-Clique lief im April 2022 an und basiert auf den gleichnamigen Graphic Novels von Alice Oseman. | Sendebezug: | 29.03.2024 07:20 | NDR Kultur