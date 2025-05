Stand: 13.05.2025 08:13 Uhr Kulturstaatsminister: Zukunft preußischer Kunstschätze geklärt - Rückgaben

Tausende Kunstschätze aus dem früheren Kaiserhaus Hohenzollern bleiben auf Dauer in Museen in Berlin und Brandenburg. Nach einem fast 100 Jahre andauernden Streit einigten sich die Nachfahren des letzten deutschen Kaisers mit dem Bund und den beiden Bundesländern. Dies teilte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer in Berlin mit. "Diese Einigung ist ein gewaltiger Erfolg für den Kulturstandort Deutschland und die kunstinteressierte Öffentlichkeit", so Weimer. Insgesamt soll es um 27.000 Kunstschätze gehen.| Sendebezug: 13.05.2025 07:10 | NDR Kultur