Von Herzen zuhören ist eine Kunst Stand: 06.02.2023 07:00 Uhr Wer die Qualität seines Zuhörens verändert, verändert auch sein Leben. Eine Seelsorge-Fortbildung in Hamburg lädt ein, das Zuhören zu lernen.

von Pastorin Melanie Kirschstein

"Zuhören ist wahrscheinlich die am meisten unterschätzte Grundfähigkeit." Das sagt Otto Scharmer, einer der weltweit führenden Innovationsberater. Ich denke bei diesen Worten an das kleine Mädchen Momo. Aus dem gleichnamigen Roman von Michael Ende. Kennen Sie wahrscheinlich. Die muss sich zusammen mit dem Fremdenführer Gigi und dem Straßenkehrer Beppo den grauen Männern entgegenstellen, die die Zeit rauben wollen. Von ihr heißt es: "Sie saß nur da und hörte einfach zu. Mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme… und wenn jemand meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und erzählte alles der kleinen Momo, dann wurde ihm auf geheimnisvolle Weise klar, dass er sich irrte, und dass er auf seine besondere Art für die Welt wichtig war."

Das Mädchen Momo muss eine wunderbare Seelsorgerin gewesen sein. So von Herzen zuhören können, ist heilsam. Eine echte Kunst! – Und Lernziel einer Seelsorgefortbildung, die im März in Hamburg startet. Das Angebot der Evangelischen Kirche will ermutigen, Menschen in der Nachbarschaft oder im Pflegeheim zu besuchen und zuzuhören. Weil die Einsamkeit größer wird, nicht nur im höheren Alter. Viele Menschen haben schlicht niemanden, der einmal zuhört.

Fortbildung in Hamburg lehrt das Zuhören

Mitmachen bei dieser Fortbildung kann jede und jeder. Was bewegt dich, was liegt dir gerade am Herzen? Die Kursteilnehmenden üben miteinander, darüber zu sprechen. Eine hört zu, die andere spricht. Sie merken dabei, wie wenig sie im Alltag von ganzem Herzen zuhören oder sich wirklich aussprechen. Wie frei das Herz wird. Sorgen, Wut oder Trauer zum Ausdruck bringen, Worte finden für Ungesagtes - das tut so gut. Und auch Zuhören ist wohltuend - wirkt wie ein kleiner Urlaub von den eigenen Alltagssorgen. Die ruhige Zuwendung, die wir anderen geben, kehrt als Kraft ins eigene Herz zurück. "Wenn du die Qualität deines Zuhörens veränderst, veränderst Du dein Leben", sagt dazu Otto Scharmer. Dahin geht die Reise in der Seelsorgefortbildung, ein Jahr lang, mit monatlichen Treffen.

