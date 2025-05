Der Papst und Gott im Alltag Stand: 08.05.2025 19:05 Uhr Robert Francis Prevost ist neuer Papst! Ja, das ist für katholische Christen wichtig und alle Glocken haben geläutet und in den Gottesdiensten wird für ihn gebetet. Das braucht er auch für diese Aufgabe.

von Kirchenredakteur Klaus Böllert

Und offensichtlich ist ein neuer Papst auch für viele andere sehr aufregend. So viele Eilmeldungen, so viele Live-Streams vom Schornstein in Rom.

Wichtiger als die Nähe zum Papst ist die Nähe zu Gott

Was mir wichtig ist, und ich bin ganz sicher, dass alle Päpste mir da zustimmen würden: Wichtiger als die Nähe zum Papst ist die Nähe zu Gott, zu Jesus Christus. Und die finde ich in Stralsund, in Celle, in Flensburg und Hamburg-Billstedt genauso gut wie im Vatikan.

Gottes Segen für den neuen Papst Leo XIV. und die Ärmsten

Zum Beispiel, wenn ich mich im Gebet Gott anvertraue. Wenn wir im Gottesdienst zusammenkommen, denn Jesus Christus hat versprochen: Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Und ganz besonders da, wo Menschen, nicht nur Katholiken, nicht nur Christen, sich den Armen zuwenden, wo sie Trauernde trösten, am Sterbebett sitzen, in den Tafeln Essen verteilen, Geflüchteten Deutschkurse geben oder Einsame besuchen.

Alles Gute und Gottes Segen für den neuen Papst. Und Gottes Segen auch für die vielen alltäglichen Gottesbegegnungen im Gebet und der Sorge um die Ärmsten.

Weitere Informationen Livestream: Neuer Papst wird vorgestellt Tausende Menschen auf dem Petersplatz reagierten mit Jubel auf den weißen Rauch. tagesschau24 berichtet live. extern

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 08.05.2025 | 19:05 Uhr