Kolumne: "Chaos und Kreativität" Stand: 07.11.2021 07:30 Uhr Viele Psychologen sagen, dass Genie und Chaos eng zusammenhängen. Dass unordentliche Menschen kreativer sind und mehr Einfallsreichtum besitzen, belegen sogar zahlreiche Studien.

von Inga von Thomsen

"Wir sind eben ein Künstlerhaushalt!", sagt mein Mann manchmal, wenn das Chaos bei uns überhandnimmt. Die Wollmäuse spielen Fangen, die Zeitschriftenstapel nehmen bedrohliche Höhen an und die Wäsche muss gemacht werden. Klar, das sind Ausreden: Wir sind keine Perfektionisten, und dieser Satz gibt dem Zustand zuhause wenigstens eine gewisse Leichtigkeit.

Auch Gott stand am Anfang eines kreativen Prozesses

"Wir sind eben ein Künstlerhaushalt!" Das klingt nach Gemälden auf Staffeleien, nächtelangem Schreiben, wenn alle anderen schon schlafen und unglaublich spritzigen Ideen. Ohne Chaos gäbe es genau: Nichts, erzählt die Bibel. Die Erde war wüst und leer, heißt es gleich zu Beginn. Es herrschte Tohuwabohu, das ist Hebräisch für Chaos und Unordnung. Doch Gott steht am Beginn eines kreativen Prozesses - Land und Wasser, Sonne und Mond, Tiere und Pflanzen. Am Ende schafft er die Menschen aus einem ziemlichen Chaos entsteht mit viel Schaffensfreude etwas Gutes: die Welt, die Erde, und alles Leben darauf.

Das Chaos im eigenen Kopf bändigen

Da kommen wir mit unserem Chaos zuhause natürlich nicht ran. Doch ich will versuchen, meiner kreativen Ader mehr Raum zu geben. Und habe mich für eine Schreib-Challenge angemeldet. Jeden Tag möchte ich mir diesen Monat ein oder zwei Stunden dafür Zeit nehmen. Das Ziel ist, am Ende einen Roman geschrieben zu haben. Zumindest die Rohfassung. Klar, das klingt völlig überdimensioniert, aber ich versuche das jetzt. Denn irgendwie muss man das Chaos ja bändigen - und wenn es nur das in meinem eigenen Kopf ist.

Heute gibt's von mir ein Herz der Liebe für die Kreativität, die unter all den Zeitschriftenstapeln und Wäschebergen bei uns schlummert. Wer weiß, was daraus nicht noch alles entsteht!

