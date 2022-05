Der Hund Bono Stand: 12.05.2022 18:55 Uhr Seit seiner Jugend begleitet ihn dieser Hund, erzählt der Sozialarbeiter. Auch im hohen Hundealter lässt er ihn nicht im Stich. Diese Treue zum Tier ist beeindruckend.

von Pastor Sieghard Wilm

Das war ein gutes Bewerbungsgespräch. Der neue Sozialarbeiter hat aber noch eine dringende Bitte. Er würde mit Dienstantritt noch jemanden mitbringen wollen. Seinen Freund Bono könne er einfach nicht allein zuhause lassen, erklärt er. 16 Jahre ist er alt, der Mischlingsrüde. 16 Hundejahre, das ist schon ein Seniorenalter.

Zuerst finde ich das ganz schön frech, bei der Bewerbung gleich so eine Extrawurst zu fordern. Wo kommen wir denn da hin, wenn jeder sein Tier mitbringen würde, geht es mir durch den Kopf. Dann finde aber ich diese Ehrlichkeit gut. Wir verabreden: Bei einem nächsten Treffen soll Bono sich vorstellen. Dann werden wir entscheiden, ob er an den Arbeitsplatz darf. Und dann sehe ich ihn. Ein kniehohes schmales Tier, an der Schnauze ist das braune Fell schon ganz weiß geworden.

Die Bibel kennt Mitgefühl mit Tieren

Ich habe als Kind Angst vor Hunden gehabt. Um diese Angst zu verlieren, habe ich mich mit einigen Hunden richtig angefreundet. Meine liebsten Therapeuten waren alte Hunde. So wie Bono. Der fast blinde Hund beschnuppert meine Hand. Vorsichtig streichle ich ihn. Laufen kann der Senior noch. Aber das Treppensteigen fällt ihm schwer. Sein Herrchen hat ihm einen Gurt um den Körper gelegt. Auf dem Rücken ist eine Art Koffergriff befestigt, an dem Bono über die Treppen getragen wird. Wie drollig das aussieht und wie liebevoll das ist. Der Sozialarbeiter erzählt: Sein Hund habe ihn seit Jugend begleitet. Durch dick und dünn sind beide miteinander gegangen. Ihn in seinen letzten Jahren nicht allein zu lassen, das sei er seinem Weggefährten schuldig. Mich beeindruckt diese Treue zum Tier.

Mitgefühl mit Tieren kennt auch die Bibel. Über den Schöpfer selbst heißt es in Psalm 36: Gott, du hilfst Menschen und Tieren. Sogar das Gebot der Sabbatruhe am 7. Tag wird ausdrücklich auf Menschen und Tiere bezogen. Wie wir mit Tieren umgehen, darin zeigt sich unser Menschsein. Ich heiße unseren neuen Mitarbeiter und Bono herzlich willkommen im Team.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 13.05.2022 | 09:40 Uhr