Hochzeitskerze als Symbol für "Glaube, Hoffnung, Liebe" Stand: 25.05.2022 09:16 Uhr Wenn ein Brautpaar bei der Hochzeit eine Kerze entzündet, hat das Symbolkraft. Die Hochzeitskerze erinnert an die Macht der Liebe, die sich selbst verzehrt, Licht und Wärme schenkt - als Zeichen für Glaube, Hoffnung, Liebe.

von Pastor Oliver Vorwald

Traumhochzeit auf dem Land. Birger und Katharina heiraten, filmreif. In den Bankreihen schweben Luftballons. In einer Nische versteckt die Musiker, so wie in der romantischen Komödie "Tatsächlich Liebe". Und auf dem Altar steht die Hochzeitskerze. Nach den Ja-Worten und dem Ringtausch entzündet der Bräutigam sie am Osterlicht. Dabei klingen die Worte aus dem Hohelied der Liebe nach, ein Gedicht aus dem Neuen Testament, das zu keiner Trauung fehlen sollte …

Die Liebe ist langmütig und freundlich, sie bläht sich nicht auf, sie sucht nicht das Ihre, sie rechnet das Böse nicht zu; sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Die Liebe hört niemals auf. 1. Korinther 13,4-8 i.A.

Keine festen Regeln für das Entzünden der Traukerze

Birger und Katharina haben ihre Hochzeitskerze selbst gestaltet. Schneeweiß, darauf in Silber mit grünen, violetten und blauen Blättern ein Baum, dazu das Kreuz als Symbol für die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und natürlich das Kürzel für den Trauspruch: 1. Korinther 13. "Glaube, Hoffnung, Liebe". Oft sind es auch die Trauzeugen, die die Hochzeitskerze gestalten. Und natürlich gibt es Online-Shops, Buchläden und andere Geschäfte, die eine große Auswahl anbieten.

Wann die Hochzeitskerze im Traugottesdienst entzündet wird, dafür gibt es keine festen Regeln. Möglich ist das bei den Traufragen, im Rahmen der Fürbitten oder gleich zu Beginn des Gottesdienstes. In jedem Fall wird es ein Moment mit Symbolkraft. In katholischen Gemeinden ist er schon länger üblich, inzwischen wird er auch immer mehr in evangelische Trauungen eingebunden. Licht gehört zu den ältesten christlichen Motiven, erinnert an die Gegenwart Gottes auch in dunklen Momenten.

Ich bin das Licht der Welt. Wer an mich glaubt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Johannes 8,12

Hochzeitskerze als als Zeichen für "Glaube, Hoffnung, Liebe"

Die Hochzeitskerze knüpft an die Tradition der Taufkerze an und setzt sie fort. Beide sind also mehr als nur dekorative Elemente für den Gottesdienst oder die gemeinsame Wohnung. Kerzen sollen leuchten. Sie erinnern an die Macht der Liebe, die sich selbst verzehrt, anderen Licht und Wärme schenkt. Als Zeichen für Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Genauso wie es das Hohelied der Liebe beschreibt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 28.05.2022 | 19:15 Uhr