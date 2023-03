Serien-Crossover: Schloss Einstein & Die Pfefferkörner Stand: 21.03.2023 16:15 Uhr Das gab es noch nie: In einem siebenteiligen Serien-Special treffen Schüler von Schloss Einstein auf die Pfefferkörner Lou, Milan und Rafa aus der 12. Generation und gehen gemeinsam auf Gangsterjagd.

Die Erfolgsformate "Schloss Einstein" und "Die Pfefferkörner" gibt es bereits seit über 20 Jahren. Nun treffen sie zum ersten Mal in einer gemeinsamen Produktion aufeinander. Das Serien-Crossover wurde Anfang November 2022 in Erfurt und Umgebung gedreht.

Worum geht es in dem Fall?

Als die Pfefferkörner Lou, Rafa und Milan ihre Tante (Yagmur Gamze Senol) in Erfurt besuchen, sind sie direkt ihrem nächsten Fall auf der Spur: Vor der Eröffnung einer Museumsausstellung wird ein Goldschatz gestohlen. Die ersten Hinweise führen sie zum Internat Schloss Einstein, wo die beiden EinsteinerInnen Io (Clara Jaschob) und Joyce (Matilda Willigalla) heimlich ihre Ferien verbringen.

Gemeinsam begeben sie sich auf Gangsterjagd und machen eine unglaubliche Entdeckung. Doch die beiden Kriminellen sind ihnen bereits einen Schritt voraus - und die Lage spitzt sich immer weiter zu. Ob die EinsteinerInnen und Pfefferkörner ihren ersten gemeinsamen Fall lösen können, ist am Freitag, 24. März 2023, ab 19.30 Uhr bei KiKA zu sehen.

Behind the Scenes bei KiKA LIVE

Am 23. März ab 20 Uhr und am 24. März ab 20.25 Uhr trifft Moderator Ben bei KiKA LIVE die Hauptdarsteller*innen von "Schloss Einstein & Die Pfefferkörner - Auf Gangsterjagd". Hinter den Kulissen erlebt er mit, wie die Actionszenen im Erfurter Internat gedreht werden. Im Battle fordern die EinsteinerInnen die Pfefferkörner heraus. Die Stars der beiden Serien treten gegeneinander an und Ben will wissen, welches Team sich besser schlägt.

Einsteiner zu Gast in Hamburg

Ein Wiedersehen der Serienstars gibt es auch am 24. März ab 20.35 Uhr bei KiKA. In der Doku "Reunion in Hamburg - Die Pfefferkörner und Schloss Einstein" treffen sich Pfefferkörner und EinsteinerInnen in Hamburg wieder. Luna, Kleon und Cihan zeigen ihren SchauspielkollegInnen Matilda, Clara und Matti "ihre" Speicherstadt und die berühmte Elbphilharmonie. Sie weihen sie in die dunkelsten Geheimnisse des Pfefferkörner-Hauptquartiers ein, erinnern sich an die coolsten Szenen beim Dreh und treten in ein paar verrückten Challenges gegeneinander an.

Nach der Ausstrahlung bei KiKA gibt es alle Sendungen auch im KiKA-Player und auf kika.de. Hier findet ihr alles rund um das Special und ein tolles Making-of.

