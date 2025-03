Das sind die neuen Pfefferkörner Stand: 20.02.2025 16:03 Uhr Generationswechsel bei den Pfefferkörnern: Moritz, Leo, Amy, Hakim und Jasina verlassen Hamburg und es übernimmt das neue Team rund um Taara, Jules, Kofi, Malin und Piet.

Von Kunstraub über Sabotage und Diebstahl über Cyber Grooming und Bandenkriminalität bis hin zu Kupferklau und räuberischer Entführung reicht die Bandbreite und stellt die fünf Neuen vor große Herausforderungen und scheinbar unlösbare Rätsel. Hier erfahrt ihr, wer die neuen Pfefferkörner sind und was sie ausmacht.

Kofi - Das Herz der Pfefferkörner

Als 3-Jähriger zieht Kofi (gespielt von Mathieu Noël) mit seiner alleinerziehenden Mutter aus Ghana nach Hamburg. Als er 8 Jahre alt ist, kommt seine Mutter bei einem Autounfall ums Leben – und weil sein deutscher Vater nicht ermittelt werden kann, kommt Kofi in die Wohngruppe von Arne Frenssen, wo er mit 3-4 anderen Jugendlichen lebt. Er ist nicht nur das Herz der Wohngruppe, sondern auch das Herz des neuen Pfefferkörner-Teams. Für Piet wird er zu einem großen Bruder – und mit seiner Menschenkenntnis und seiner einfühlsamen Art schafft er es schnell, Vertrauen aufzubauen und an Informationen und so einige Geheimnisse zu kommen. Über seine Vergangenheit, besonders über den Unfall und seine Mutter, möchte er nicht reden, träumt aber hin und wieder davon. Kofi ist ein leidenschaftlicher Koch und verbringt viel Zeit beim Schnippeln und Rezepteerfinden in der Küche.

Piet - Bauch & Nase der Pfefferkörner

Der neunjährige Piet (gespielt von Noah Lusander) ist neu in der Wohngruppe – seine drogenabhängige Mutter kann sich nicht länger um ihn kümmern. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Piet Erwachsenen gegenüber grundsätzlich misstrauisch ist. Auch an Regeln hält er sich erstmal nicht, doch mit Arnes und Kofis Hilfe findet er einen Weg, sich zu öffnen und anderen zu vertrauen. Und als eine neue Bezugsperson für den herrenlosen Hund Bagel gesucht wird, ist schnell klar, wer die Aufgabe übernehmen will und kann. Auch für die Pfefferkörner ist Piet eine große Bereicherung, denn er kann Gefahren schon von Weitem riechen.

Malin - Die Beine der Pfefferkörner

Die 12jährige Malin (gespielt von Ida Carlo) lebt bei ihrer Oma Alva, die in der Hafencity ein mobiles schwedisches Café betreibt und mit der sie außerdem das Hobby Klettern teilt. Ihre Eltern arbeiten für „Ärzte weltweit“ und sind selten in Hamburg, doch Alva und Malin sind ein eingespieltes und sehr harmonisches Team. An der Kletterwand ist Malin ein echtes Talent, das auch die Pfefferkörner sehr zu schätzen wissen. Sie ist schnell, geschickt und ungeheuer pragmatisch, und bei einer Recherche kann sie auch schon mal impulsiv ihr Gegenüber küssen – nur aus Tarnungsgründen, versteht sich. Weil sie ein sehr ehrlicher Mensch ist, kann sie auch nicht abstreiten, dass sie Mädchen mindestens genau so gut findet wie Jungs. Gefährlich wird es für Malin nur in der Nähe von Nüssen – auf die reagiert sie sehr allergisch, was bei der Freundschaft mit Taara und Jules, den Kindern einer Nuss- und Trockenobsthändlerin gelegentlich schwierig wird.

Jules - Der Kopf der Pfefferkörner

Jules (gespielt von Tibet Held) ist der Kopf der Pfefferkörner und möchte jedes Rätsel lösen. Der Schnelldenker denkt logisch brilliant und ist für sein Alter ziemlich schlau. Im Gegensatz zu seiner Schwester Taara, die in der Stadtteilschule große Probleme hat, besucht er das Gymnasium und gehört dort von Anfang an zu den Besten. In praktischen Dingen ist er allerdings völlig unbegabt, was er selber weiß und meist auch mit Humor kommentieren kann. Nur bei einer Sache versteht er keinen Spaß und keine Ironie: Er hat ständig Angst um seinen Vater Pascal, der als Feuerwehrmann arbeitet, und treibt die Familie mit seiner Sorge zur Weißglut – so lange bis sein Vater tatsächlich schwer verletzt wird. Für Jules ist alles greifbar, was man in Tabellen darstellen und logisch erklären kann. Nur wie soll man einen spontanen Kuss und Schmetterlinge im Bauch einordnen?

Taara - Die Hand der Pfefferkörner

Die praktisch und technisch begabte Taara (gespielt von Josefine Maxima) wirkt auf den ersten Blick eher zart und mädchenhaft, überrascht aber die Pfefferkörner schnell mit ihrer geraden, pragmatischen Art und Durchsetzungsfähigkeit. In Notfall-Situationen wächst Taara über sich hinaus, behält einen kühlen Kopf und zieht ihre Pläne durch. Ihre Schwachstelle ist ihre schulische Leistung. Mit ihrem geradezu brillianten Bruder Jules kann sie nicht mithalten, was bei ihr im Laufe der Jahre zu Minderwertigkeits-Komplexen geführt hat. Taara hat ein gutes Gespür für kriminelle Taten und Verdächtige – und kann sich überraschend schnell verstellen, wenn es der Fall verlangt. Als sie jemanden sucht, mit dem sie Küssen üben kann, fällt ihre Wahl auf Kofi, der völlig überraschend ihr Herz erobert.

