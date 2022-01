Sendedatum: 27.12.1999 16:30 Uhr Die Pfefferkörner 1999-2002 - Die erste Generation

Anna-Elena Herzog ist Jana

Anna-Elena wurde am 12.07.1987 geboren und war als Jana in den ersten drei Staffeln der Pfefferkörner zu sehen. Ihre Lieblingsfächer in der Schule waren Englisch, Theater, Sport und Kunst. Ihr Berufswunsch war Schauspielerin. Sie hat nach den Pfefferkörnern auch schon ein paar kleine Auftritte in anderen Fernsehproduktionen gehabt.

Vijessna Ferkic ist Natascha

Geboren am 28.04.1987 hat sie in den ersten 36 Folgen der Pfefferkörner mitgespielt. Ihren Berufswunsch Schauspielerin konnte sie erfüllen. Vijessna ist erfolgreich als junge Schauspielerin tätig. Sie hat in den Hamburger Folgen von Krimi.de mitgespielt (zu sehen beim Ki.Ka.).

Und auch in der 1. Folge der fünften Staffel spielt sie wieder die Natascha von damals. Die ist inzwischen Polizistin geworden und hilft bei der Aufklärung des ersten Falles der neuen Detektiv-Bande.

Aglaja Brix spielt Vivi

Aglaja Brix wurde am 15.08.1990 geboren. Schon 1998 spielte sie eine kleine Rolle in der Krimi-Reihe "Doppelter Einsatz". Als "Vivi" steht Aglaja seit 1999 vor der Kamera und ist damit noch ein Pfefferkorn der ersten Generation. Der Wechsel war für sie aber kein Problem, denn "mit den neuen Pfefferkörnern haben mir die Dreharbeiten viel Spaß gemacht. Wir sind jetzt richtige Freunde!". Und beim Filmen "haben mir Romantik und Action-Szenen am besten gefallen!"

Aglaja ist schon immer Vegetarierin und findet es wichtig, dass man sich für Tiere einsetzt. Am liebsten mag sie ihren Kater "Maxi". Was sie überhaupt nicht ausstehen kann ist früh aufstehen und Gewalt in der Welt. Wenn sich Aglaja mal etwas besonders leisten will, wie zum Beispiel eine Digitalkamera, geht sie schon mal an ihr verdientes Geld. Den Rest spart sie.

Aglaja arbeitet auch weiterhin fürs Fernsehen, spricht Hörspiele und macht Werbung.



Ihsan Ay ist Cem

Ihsan wurde am 11. 12.1987 geboren und spielte den Cem in den ersten 3 Staffeln der Pfefferkörner. Er war ein Hip-Hop-Fan, liebte Capoeira, Skateboard fahren und Manga Comics. Er hat nach den Pfefferkörnern noch in ein paar Fernsehrollen gespielt.

Julian Paeth ist Fiete

Als Fiete war Julian der erste Chef der Pfefferkörner. Nachdem Fiete zum Schüleraustausch nach Australien gegangen war, kam er nur noch zu Besuch zu den neuen Pfefferkörnern, denn seine Schwester Vivi war dort jetzt die Anführerin.

Julian wurde am 05.03.1987 geboren und hat nach den Pfefferkörnern in verschiedenen Fernsehserien mitgespielt, unter anderem bei "Der Landarzt", "Alphateam" und "TKKG". Er arbeitet heute als Schaupieler - denn er wollte niemals am Schreibtisch sitzen.

